Docentes: la Justicia obligó al Gobierno a aplicar la cláusula gatillo

El Tribunal del Trabajo Nº 4, en la causa que llevaron adelante los jueces Rodolfo Martiarena, Adela Di Stefano, Soledad Moreyra, resolvió declarar la “ultractividad” de la cláusula convencional de paritaria o cláusula gatillo de adecuación semestral, acordada por las partes en el 2017 por variación de los Índices de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018.

En tanto, desde el Gobierno provincial adelantaron a DIB que en principio no apelarían el fallo y minimizaron sus alcances al señalar que “hace lugar parcialmente” al pedido de los gremios. “El Tribunal rechazó el pedido de ultraactividad general, y solo lo admite parcialmente para actualizar por IPC semestralmente, aunque afirma que es lo que ya se venía haciendo, porque informamos los aumentos a cuenta y premios”, señalaron fuentes gubernamentales a esta agencia.

En la práctica, a partir del fallo, la cláusula gatillo se activará cada mes de julio y enero, hasta la concreción de un nuevo convenio, basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Indec.

De esta manera, al incremento acordado por la paritaria 2017, se le deberá adecuar lo establecido por el IPC en julio y en enero, hasta tanto no se acuerde una nueva paritaria para el sector.

La decisión judicial fue tomada luego de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentara un amparo, donde denunció al gobierno “negociar de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13.552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas”.

No obstante, el Tribunal rechazó la acusación de mala fe en la negociación y la negativa de entrega de documentación, así como también su pedido de sanciones por temeridad y malicia, y de una multa diaria hasta que se cierre la paritaria.

Asimismo, los gremios señalaron que más allá del fallo, se sostiene la necesidad de “una urgente convocatoria para continuar discutiendo en el ámbito de la paritaria, como espacio irrenunciable para defender los derechos de los docentes”. Y agregaron: “Este fallo que beneficia a todo el sector, no clausura de ninguna manera la negociación paritaria, un logro de los trabajadores”.

Esta tarde los docentes nucleados en el FUBD realizarán este martes un “banderazo” en la ciudad de Buenos Aires, desde la Plaza Congreso hasta la Casa de la Provincia, para exigirle al Gobierno que convoque a paritarias y en reclamo por otras problemáticas del sector.(DIB) MCH