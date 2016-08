Docentes estatales y privados de todo el país paran en reclamo de la reapertura de paritarias

Los docentes estatales y privados, de educación inicial, media y superior de todo el país realizarán hoy un paro 24 horas. A nivel nacional la medida de fuerza fue definida por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y los Docentes Argentinos Confederados (DAC).

En el plano local el paro tendrá una importante repercusión ya que Suteba y FEB, los gremios de base de las entidades nacionales se suman a la jornada de protesta.

Por su parte el gremio bonaerense Udocba también se plegará a la medida de fuerza en adhesión al reclamo por la reapertura de paritarias y la recomposición salarial que durante los últimos meses se vio fuertemente deteriorado a causa de la inflación.

n Paro

Según informaron desde Suteba en la jornada de hoy docentes de todo el país concretarán un paro de 24 horas en reclamo por la reapertura de paritarias.

Al respecto explicaron que la medida de fuerza fue decretada por Ctera a nivel nacional y agregaron que “el pasado 17 de agosto hubo plenario de secretarios generales donde se dio mandato a Ctera de aprobar las medidas de acción a nivel nacional en reclamo de la reapertura de paritarias nacionales”.

En este sentido recordaron que hay provincias que aún están en conflicto y necesitan respuesta urgente por parte del gobierno nacional. Y si bien hay un conflicto provincial aún no resuelto y a raíz del cual la semana pasada se concretó una medida de fuerza en esta oportunidad el paro es a nivel nacional.

Asimismo recordaron que Suteba como gremio de base de CETERA participará de la jornada de protesta.

n Reclamos.

Entre los reclamos del gremio se incluyen la reapertura de la paritaria nacional; aumento salarial; el cumplimiento de los acuerdos paritarios; continuidad de los programas nacionales socioeducativos; no al Impuesto a las ganancias; no a cualquier intento de modificación de la jubilación; aumento del 10 % del PBI para Educación.

Por otra parte indicaron que en el plenario de secretarios generales del Suteba, se resolvió que de no haber respuesta por parte del Gobierno Provincial, se realizará, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, la profundización del plan de acción con 48 horas de paro.

n Más gremios

En tanto que los Docentes Argentinos Confederados (DAC) que tiene a la FEB y UEB como gremios de base a nivel provincial y nacional también decidió por unanimidad sumarse a la jornada de protesta.

Al respecto anunciaron que se para por incremento y recomposición salarial; aumento del presupuesto educativo; jerarquización y respeto de la carrera docente; concursos en tiempo y forma según lo establecido en la normativa vigente; la no modificación de los regímenes jubilatorios del colectivo docente; eliminación de las cifras salariales “en negro” que conforman gran parte del salario en distintas jurisdicciones (por ejemplo Santiago del Estero con el salario básico más bajo del país); eliminación del impuesto a las ganancias que impacta negativa y directamente tanto en la carrera del docente como en el ascenso escalafonario al que accede por los concursos y perfeccionamientos establecidos estatutariamente; el cese de las persecuciones, represión y hostigamiento con el intento de silenciar las voces de miles de docentes provinciales que reclaman por sus justos derechos.

Por último exigieron que la DAC como nuevo sindicato nacional con la legalidad y la legitimidad de más de 100.000 docentes, sea convocado a participar en todas las instancias donde la voz de los docentes que representa, sean escuchadas.

Vale recordar que a nivel local también se sumara a la medida de fuerza Udocba, otro de los gremios docentes bonaerenses que vienen desarrollando distintas medidas de fuerza en lo que va del año.