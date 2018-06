Docentes cumplieron con una nueva jornada de paro con duras críticas a Vidal

En tanto, desde la Provincia volvieron a dar cifras dispares a la de los sindicatos e informaron que el acatamiento fue del 44%, el mismo que en la jornada de ayer.

Los docentes recordaron que el Gobierno lleva 56 días sin convocar a paritarias e insistieron en que el porcentaje del 15% ofrecido por el Ejecutivo es “inadmisible” en este contexto económico.

“Existe una gran incertidumbre acerca del rumbo de la economía y el docente lo sufre. No podemos seguir discutiendo sobre una pauta inflacionaria del 15%, porque hasta desde el propio Gobierno admiten que esa meta quedó muy alejada de la realidad”, dijo la titular de FEB, Mirta Petrocini.

Cabe señalar que el paro de este viernes es parte de un plan de lucha votado por los docentes, que incluyó la adhesión al paro nacional de ayer, mientras que para el martes 19 de junio está previsto un banderazo provincial, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se replicará en los distritos de la provincia.

Por su parte, Roberto Baradel, de Suteba, ratificó que el gremio que conduce se sumará al paro de la CGT el próximo 25 de junio. Y reprochó: “La gobernadora dijo en los medios que quería discutir con los chicos en las aulas, pero es una puesta en escena, porque los chicos estaban en las aulas y no nos convocaron”.

Además, se refirió a las sumas en concepto de adelanto otorgados por el Gobierno al señalar que “son otra mentira”. Y explicó: “Son sumas extraordinarias por única vez que no se trasladan a toda la escala salarial”.

“Necesitamos una convocatoria urgente. No queremos parches, adelantos, ofrecimientos unilaterales: queremos discutir realmente la composición de un salario digno”, dijo en la misma línea Petrocini.

Mientras que Miguel Díaz, titular de Udocba, señaló que “el paro es más fuerte que el de ayer” y consideró que “la política del Gobierno es destruir nuestros salarios”.

Asimismo, Baradel cuestionó los datos del Indec, al señalar que “hay una brecha muy grande” respecto a las cifras de inflación de mayo en comparación con las mediciones de consultoras privadas. “A partir de ahora empezamos a desconfiar de los datos de la inflación”, advirtió.

En otro orden, la titular de la FEB recordó que el pedido “excede lo salarial y apunta a que el Gobierno solucione graves problemas dentro del sistema educativo, como la falta de cobertura de cargos o los problemas de infraestructura que se vienen registrando”.

“Al día de hoy, hay alumnos que todavía no tuvieron clases o que han tenido muy pocos días, porque el Estado no realiza los nombramientos de los docentes”, explicó Petrocini y agregó que “culpan a los gremios por la falta de días de clases, cuando en realidad los chicos han perdido más días por la ineficiencia del Gobierno que no nombra a sus maestros”. (DIB) MCH