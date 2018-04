Docentes afiliados a FEB y SUTEBA se manifestaron en la Plaza Central de Salliqueló

Un grupo de docentes afiliados a los gremios FEB y SUTEBA se reunieron en la Plaza Central este viernes por la tarde para manifestarse, informando a la comunidad a través de la entrega de folletos sobre los temas que motivan el reclamo.

Otro grupo de docentes de la Ciudad de Salliqueló viajó para participar de la movilización que se realizó a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

A continuación los motivos por los cuales informaron los gremios docentes que se está reclamando:

– Por paritarias sin techo y que alcance a los jubilados.

– En defensa del I.P.S. nuestra caja jubilatoria.

– Porque el nuevo sistema de licencias médicas no funciona.

– Porque rechazamos la resolución 297/18 y solicitamos la creación de los cargos necesarios en el nivel inicial que permita asegurar el derecho a la educación de todos los niños.

– Porque en el Distrito el trasporte escolar esta cortado.

– Porque aún no llegaron los CUPOF (cargos) para un curso de la E.E.S. N° 1.

– Porque no queremos el cierre de bachilleratos de adultos, ni la fusión de cursos, ni el cierre de escuelas.