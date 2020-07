Divertirse y disfrutar a pesar de las adversidades

Escribe: José Goicoechea - redactor de La Opinión

Esta pequeña y alegre atleta, de tan solo 17 años, integrante del Programa Único de Atletismo, contó su historia en una disciplina desgastante como lo son las vallas. Sus comienzos fueron en los 80 metros, luego avanzó a los 100 y 295 metros y ahora ya está inserta en los largos 400 metros, ese giro completo a la pista con unas 7 vallas en total que el deportista debe saltar sin desfallecer en el intento.

Es una de las jóvenes más alegres del grupo, de esas personalidades que llevan la alegría a cada certamen y que a pesar de tener que “pelear” en una prueba que no es fácil, sigue de manera firme y con ganas sabiendo que ya alcanzó la categoría U18 y que el próximo año será U20. “Jose” conoce sus alcances pero también es sabedora de sus limitaciones en el atletismo, y eso la hace aún más consciente de lo que va logrando año a año.

Como la mayoría de los jóvenes se inclinó por esta modalidad por sentirla más a gusto y además “era algo que nadie hacía, algo muy técnico”. “Me pareció divertido” cuenta la joven atleta que ya lleva unos 4 años inmersa dentro de las pistas, luchando con las distancias y las vallas, superando adversidades, llantos y disfrutando de miles de historias de viajes llenos de alegría.

Sus comienzos

Ella se presenta alegre, fiel a su estilo. “Tengo 17 años y me dedico a las pruebas de velocidad con vallas. Primero en corta distancia, los 80 y 100 metros, luego los 295 y ahora ya con los 400 metros. Al principio me costó bastante porque es una modalidad muy técnica y precisa, me sigue costando, pero con los años he ido aprendiendo la técnica, no lo hago perfecto, pero he mejorado bastante” se sincera.

Y sobre las vallas ella se explaya, es su deporte, le gusta y lo sufre a la vez: “depende la distancia hay tanta cantidad de vallas, pero en los 100 metros creo que hay una distancia de unos 8 metros entre una y otra, y la técnica precisa es de unos 3 pasos. La valla tiene una altura de 76 centímetros, aunque eso depende de la categoría. A mí me es muy difícil la distancia de 100 metros, porque como soy más bajita no me dan las piernas para lograr esos tres pasos. En cambio en los 295 y 400 metros están más distanciadas y hay más espacio para acomodar los pasos”, comenta.

Sobre esta larga distancia, dice: “tengo que entrenar mucho ya que es muy largo y complicado, se sufre bastante. Ya de por si los 400 metros de velocidad son desgastantes, con las 10 vallas para saltar es mucho más intenso”.

Entre algunas cualidades de la prueba, agrega: “hay atletas que siempre encaran la valla con un pie determinado, para otros es indiferente, y si tocas la valla en el salto o la tiras no tenés penalización, ya que uno se perjudica con el tiempo en sí. A mí me pasó el año pasado en los Bonaerenses me penalizaron por tirar una valla pero fue con la mano”.

A pesar de las vallas

Ella sabe que es parte de un juego en el que no es favorita ni candidata. Un juego en el que el desafío es personal, el desafío de seguir corriendo y superándose a sí misma en cada valla que salta, en cada valla que se choca, en cada llanto y desgaste post carrera. Cada año es parte de los Juegos Bonaerenses, además de participar junto al PUA de los Torneos Nacionales en cada rincón del país. Parada dentro de la pista de atletismo en suelo marplatense, ante la mirada de todos los espectadores, porque la pista y la velocidad se llevan siempre todas las miradas, “Jose” sabe que deberá batallar ante rivales muy superiores. “Una ve a las otras chicas en Mar del Plata y se da cuenta que tienen otro nivel, es otra cosa, yo lo hago más como diversión, disfrutar y tratar de pasar siempre buenos momentos entre los amigos y viajes. Varias veces me he preguntado qué hago acá, de frustrarme, pero después siempre pasan cosas, como el constante apoyo del grupo, de los amigos que te ayudan a pasar ese mal torneo, los malos resultados y una siempre sigue adelante”, explica.

A nivel Provincia, Josefina Cabral no encuentra tantas rivales, debido a que no es una prueba accesible. “Siempre se ve más nivel en los Nacionales, en lo que es regional y zonal no hay, ya que la prueba de valla es muy complicada y no todos los municipios o escuelas de atletismo tienen vallas para entrenar. A mí me ha pasado competir con chicas que no sabían salir desde el taco, no lo sabían usar, así que mucho menos sabrán lo que es la valla. Nosotros acá por suerte contamos con todos los implementos para poder entrenar y practicar el deporte”, destaca.

Vale recordar que los chicos del PUA entrenan en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” bajo las órdenes de Sandro Otero y Germán Lauro. Es un grupo que año a año le entrega a la ciudad, no solo medallas en los torneos, sino ejemplos de comportamientos en cada ciudad que recorren.