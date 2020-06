Distintas aclaraciones respecto a los posibles traslados de pacientes a comunas del interior

El director de Región Sanitaria II, Pedro Hernández, se refirió a las noticias que refieren al convenio de traslado de pacientes ligados a la pandemia de Covid-19 desde las grandes ciudades al interior, un tema que viene levantando controversia, más allá que autoridades a nivel local ya han marcado no tener información oficial al respecto.

En diálogo con LU 11, Hernández hizo referencia a “un convenio bilateral entre el Ministerio (de Salud) y los municipios (de la provincia) de acompañamiento y apoyo financiero respecto de pacientes Covid positivo en centros no hospitalarios”, remarcando que “es un acuerdo solidario, voluntario, al cual los municipios pueden adherir o no”.

Extrahospitalarios

Según el funcionario, se busca “ir un paso adelante de los peores escenarios que se pueden prever”, aunque aclaró que actualmente “estamos muy lejos del peor escenario”.

Además dijo que “el convenio tiene que ver con centros extrahospitalarios, y no compromete el funcionamiento de los hospitales”. “Está pensado para pacientes con sintomatología leve o incluso asintomáticos que sean positivos para coronavirus y que por alguna situación, económica, social, de vivienda, no puedan cumplir esta famosa cuarentena de 14 días, es decir, estar aislados 14 días, y que requieran que el Estado los acompañe en algún lugar fuera del hospital porque justamente son pacientes que no requieren un seguimiento médico diario”, especificó, remarcando que es muy poco probable que se trasladen pacientes del Conurbano a nuestra región.

Además Hernández puntualizó que actualmente en el espacio de Región Sanitaria II entre el ámbito público y el privado hay unas 52 camas de terapia intensiva distribuidas entre Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, Villegas y 9 de Julio.

Reacciones

Las noticias que corrieron durante las últimas horas respecto a este tema generaron diferentes reacciones de intendentes, entre los que hubo posturas ligadas a una negativa a firmar el convenio.

Según La Vanguardia, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, se opuso a recibir pacientes positivos al menos en el ámbito hospitalario, “priorizando la atención del Hospital Municipal para los eventuales casos que pudieran surgir en el distrito”, y en la misma línea se expresaron los alcaldes de Tandil, Mar del Plata y Lobería, entro otros, mientras que el intendente de Necochea anunció que sí aceptará esas derivaciones, algo que va en sintonía con palabras expresadas desde el Ejecutivo de Bahía Blanca.

Y en medio de la polémica, el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, descartó completamente la posibilidad de que se trasladen pacientes con Covid-19 desde el Conurbano, y aseguró que eso no tiene “sentido sanitario ni económico”. “No está previsto mandar pacientes del Conurbano al interior”, aseguró en diálogo con DIB Bianco, al tiempo que aclaró que una medida de ese estilo, como trascendió en las últimas horas, “no tiene sentido sanitario ni económico” para la Provincia de Buenos Aires.

“Podría existir algún acuerdo entre intendentes para el traslado de un paciente de una ciudad del interior a otra vecina, pero no creo que eso pase, porque no vemos posibilidad de desborde en esas ciudades”, agregó el funcionario.