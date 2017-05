Distinguen obra de Islas en un certamen latinoamericano

El escritor local Francisco Islas fue distinguido una vez más en un concurso de carácter internacional en el que participó con su poema “Soplo enamorado” que fue seleccionado entre 3.130 trabajos de autores de toda Latinoamérica.

El concurso fue organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano con motivo de los 17 años de vida de esta entidad. El próximo 10 de junio se realizará la premiación a la que Islas asistirá para recibir su reconocimiento.

El poeta contó a La Opinión cómo decidió participar de este nuevo certamen. “Un día vi en el face que existía una convocatoria del Instituto Cultural Latinoamericano para participar de un certamen de poesía, cuentos y relatos y me pareció lindo participar. Y así fue cuando mandé dos obras de mi autoría al concurso hace alrededor de tres meses. Y hace unos días recibí la comunicación de que había sido seleccionado para un premio en este certamen entre muchos otros trabajos que habían recibido de otros países limítrofes”, contó.

n El poema

Respecto del poema seleccionado, Islas comentó que el mismo “es un poema que puede ser musicalizado porque está escrito con una rima como para que se le ponga música. Veremos cuando pase la premiación si a algún músico le interesa acompañar esta letra con música porque hasta que no pase la premiación no podemos divulgar los temas, luego ya tenemos la libertad de hacerlo”, dijo. Cabe recordar que este autor local tiene varios poemas ya musicalizados por artistas de Trenque Lauquen y de otras latitudes.

Consultado sobre cuándo fue el momento de la creación de “Soplo enamorado”, el autor comentó que “este poema lo escribí en el último tiempo porque, en general, para participar de un concurso uno tiene que presentar poemas, cuentos o relatos inéditos. Este es nuevo y últimamente tengo muchos trabajos nuevos porque estoy preparando otro libro así que tengo como cien temas nuevos que seleccionaré para incluir en este nuevo libro”, dijo y, respecto de su obra, agregó: “Lo que yo escribo es muy variado, abarca distintos formatos y temas, pueden ser románticos, sobre naturaleza, familia, o historia. Entonces, de acuerdo a lo que pidan quienes organizan los concursos mando los trabajos que se encuadran en esa temática”, dijo antes de recordar que ya se encuentra preparando trabajos para participar en nuevos certámenes como el que todos los años se realiza en Coronel Dorrego, también para los Torneos Bonaerenses y Barlovento.

n La premiación

En cuanto a la premiación, Islas comentó que “el 10 de junio tengo que ir a recibir la premiación y una carta que me va a acreditar para participar de los intercambios culturales junto a otros escritores de Perú, Chile, Brasil, Italia, Colombia y España con el fin de difundir nuestra literatura. Hasta que uno no está ahí no dicen cuál es el premio que le tocó. De todos modos con estar seleccionado entre tantos escritores, personalmente ya me siento galardonado. Gracias a Dios todavía tengo lucidez como para escribir algo interesante”, culminó.