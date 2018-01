Distinguen la obra de un autor local en un importante certamen

El escritor local Lucio García Carluccio resultó ganador como Mejor Autor y su obra como Mejor Novela Contemporánea en un certamen impulsado por el sitio de Internet megustarescribir.com, uno de los más visitados por escritores hispano-parlantes.

Por otro lado, el vecino (quien es además un destacado músico y Contador Público Nacional) también obtuvo segundo en el premio a la Mejor Obra aunque aún resta esperar el resultado definitivo en esta categoría.

García Carluccio dialogó con este medio y explicó cómo fue que decidió participar de este concurso: “Ingresé al sitio por esas casualidades de la vida, que en definitiva no lo son tal, sino más bien deberían llamarse causalidades. El sitio, megustaescribir.com, es uno de los más visitados por escritores hispano-parlantes. Uno escribe sus obras y es leído por los restantes usuarios, pudiendo en consecuencia leer asimismo el material de aquellos”.

n “Dabone”

El escritor contó que “ingresé con el seudónimo Dabone (de niño me decían “El hueso” por lo delgado – The bone en inglés) a principios de enero de 2017 y desde allí publiqué cuatro obras hasta la fecha, una de las cuales no está finalizada a la fecha. Dos de las mismas están en el Top 9 de las obras más leídas del sitio, ‘La Firma’ y ‘Relicario’. En cuánto a los premios, fui votado ganador como mejor autor y como mejor novela contemporánea con la obra ‘Relicario’. Asimismo, finalicé segundo en el premio mejor obra: sin embargo envié un reclamo formal ya que el vencedor utilizó cuentas en su mayoría falsas para lograr sus votos, y en forma tan evidente que muchos usuarios lo notamos: ¡Así que espero que el sitio revea ese premio!”, señaló.

Cabe destacar que de este sitio participan otros escritores de Trenque como Alfredo Savy o Evangelina Wagner Corredera, esposa de Lucio. Sin dudas es una gran noticia para las letras locales que el hecho de que un escritor local sea distinguido por este sitio gratuito que pertenece a Penguin Random House, uno de los grupos editoriales más importantes del mundo.