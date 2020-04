Disponen la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves

El Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar este miércoles a un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la provincia, como una manera extraordinaria de hacer frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses, donde hoy conviven alrededor de 50 mil internos.

El fallo dispone que se transformen en arrestos domiciliarios las detenciones por delitos leves o que se encuentren en grupos de riesgo. Y la resolución podría alcanzar a un importante número de internos ya que hay más de tres mil detenidos considerados “en riesgo” en las cárceles bonaerenses. En ese grupo aparecen embarazadas, mayores de 65 años y personas con distintas enfermedades.

A nivel local la medida aun no fue notificada oficialmente según informaron desde el Juzgado de Ejecución aunque remarcaron que se encuentran analizando los pormenores de dicha sentencia ya que seguramente será de pronta aplicación.

n Fallo

El fallo de Casación bonaerense, al que accedió La Opinión, dispuso que se transformen en arrestos domiciliarios las detenciones de presos por delitos leves o que se encuentran en grupos de riesgo, mujeres embarazadas o madres con hijos menores. Y la resolución también alcanzaría a presos “que se encuentren en situación de riesgo pero imputados o condenados por la comisión de delitos graves”, según se analice en cada caso.

Casación encomendó también a “jueces de Garantías, jueces correccionales y tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”.

La disposición apuntó además a los jueces de Ejecución que tengan a disposición “condenados sin sentencia firme” y a los que les falten seis meses para obtener la libertad condicional, para que se evalúe “la necesidad de disponer, de manera extraordinaria y por única vez, la detención domiciliaria, hasta alcanzar el término para la obtención de mejores derechos”. Y una vez más se resaltó “la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad”.

n No se oficializó

Desde el Juzgado de Ejecución del Dpto. Judicial de Trenque Lauquen indicaron que a nivel local la disposición aun no ha sido notificada de manera oficial al tiempo que destacaron que todavía no se conocen detalles de la misma tales como un listado del Poder Ejecutivo acerca de los detenidos que puedan llegar a ser alcanzados por dicha resolución.

De todas maneras aseguraron que a la espera de la llegada de la información oficial, ya se está trabajando en el análisis de la implicancia de la medida ya que aseguraron que va a ser de “pronta aplicación”.

Cabe recordar que desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 algunos internos de la Unidad Penal 20 ya fueron beneficiados con la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo.