Y aunque el deporte está en constante mutación, el fútbol aún mantiene algunas cuestiones más conservadoras que otros, pero éste no es el caso. La sociedad está empezando a dar pasos más grandes en todo tipo de aperturas y la condición sexual de un deportista nunca deberá ser motivo de cuestionamientos. Para muchos algo de gran valentía, para otros de coraje y superación; pero para quienes siempre estuvieron junto al arquero de Pellegrini Nicolás Fernández, su historia de vida es un ejemplo para eliminar barreras y prejuicios que aún persisten en varios ambientes.

Mediante una nota al medio pampeano El Araucanito, de El Diario, se conoció en muchos ámbitos que el futbolista compartió en su perfil de Facebook su condición sexual justamente el Día Internacional del Orgullo LGBT, el pasado viernes.

n Viralizar

El joven pellegrinense de 24 años, que actualmente es el dueño del arco de Atlético Santa Rosa, citó días atrás lo siguiente: “Disfruto ser quien soy… años pensando, años viendo quién ser, analizando e intentando… hoy soy quien soy, le guste a quien le guste y al que no, tomé la decisión de que no me importe, tengo todo… familia, amigos y a quien querer y que me quiera sin preocuparnos de nada, no juzgo a quien no lo entiende porque es un tema muy complejo aunque no debería serlo, soy feliz, estoy contento, aunque miles de veces me planteo muchas cosas. Pero. Gracias a quienes lo entienden. Y perdón a quien no, a quien lo entiende soy Nicolás Fernández, un género no determina nada y mucho menos habla de quién soy como persona. Estoy enamorado y sí. De alguien de mí mismo sexo y soy feliz…”.

n La palabra

Y en una charla sumamente fluida y sin tabúes, quien fuera arquero también de equipos de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) señaló que siempre le gusta expresarse y, principalmente, que tanto su familia como amigos y allegados lo aceptaron de la mejor manera cuando se lo confesó a los 17 años. “A mí me gusta ir de frente siempre. Estuve unos años tratando de cambiar la realidad porque la verdad era que yo no lo asumía tan rápido y después me dije para qué me voy a mentir si yo puedo estar bien y ser feliz con quien quiera. Al que no le gusta esta realidad lo entiendo porque es un tema muy complejo. Lo entiendo, lo respeto y le doy tiempo”, indicó el arquero agregando la buena relación que tiene con sus compañeros de la Liga Cultural de La Pampa. Y agregó sobre cómo se los contó: “Estaba todo el plantel, algunos se quedaron medio sorprendidos y otros lo tomaron naturalmente. Ninguno me dijo nada, la relación siguió igual e incluso mucho mejor con algunos. La verdad que se me hizo fácil”.

n Barreras

También Nicolás indicó en la nota que nunca tuvo inconvenientes con nadie y mucho menos le faltaron el respeto. “Por suerte integré planteles con la cabeza muy abierta y todos lo sabían porque se corría la bola. Algunos me preguntaban pero yo no voy a andar con un megáfono diciendo lo que soy o lo que no soy. A medida que andaban los comentarios y me preguntaban, yo siempre lo afirmé. Nunca negué nada. Ahora estoy en pareja bien y volví a hacerlo público. El ambiente no es machista para nada, sí hay un poco de tabú, pero nada importante. La gente que te conoce nunca te falta el respeto”, dijo.

n En las redes

Luego de realizar el posteo rápidamente todos se hicieron eco y brindaron su apoyo, pero en especial, palabras en alusión a la inclusión. Y entre lo más destacado se puede hacer referencia a una publicación que marca: “Qué bueno que cada día seamos más inclusivos, en un deporte que está prejuzgado de machista. La historia que cuenta Nicolás Fernández demuestra que nuestro ámbito está preparado para incluir y no excluir”.