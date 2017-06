Director desplazado en el Hospital Eguiguren

El pasado jueves el Ejecutivo municipal removió de su cargo como director del Hospital Dr. Francisco Eguiguren de Treinta de Agosto a Daniel Ramos. Y a pesar de los rumores acerca de los motivos del desplazamiento del ahora ex funcionario, desde la Comuna aseguraron que el mismo no responde a faltas administrativas graves por parte del ex funcionario sino a una actitud autoritaria y aparentes malos tratos al personal a su cargo, confirmándose ayer que habrá tres reemplazantes.

Vale recordar que Ramos había sido recomendado al Ejecutivo por trabajadores de la salud como el mejor candidato a dirigir el hospital, opinión que a la luz de los hechos cambió rotundamente ya que el desplazamiento se debe a denuncias de malos tratos realizadas por los trabajadores del centro treintense.

En materia de salud, la dirección del nosocomio queda ahora provisoriamente en manos del actual secretario de Salud municipal, Raúl Orellana, mientras que la parte administrativa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Pablo Silvani, quien estará secundado en la tarea por el contador del Municipio, Ezequiel Adolfo.

“Diferencias de opiniones”

En un escueto dialogo con La Opinión, el ex director confirmó su desplazamiento y destacó que se debió a “diferencias de opiniones en algunos temas” y no a cuestiones más graves, como el irregular manejo de fondos, como había trascendido.

N La decisión

También cabe aclarar que el desplazamiento de Daniel Ramos de la dirección del Eguiguren ocurrió el pasado jueves. La noticia se la habría comunicado el propio intendente Miguel Fernández, en su visita a 30 de Agosto, donde participó de la inauguración de la Comisaría de la Mujer.

Y el médico no habría tomado de la mejor manera la noticia de su desvinculación ya que según indicaron testigos, Ramos se retiró muy enojado de la reunión con el jefe comunal.

Desmentida

Algunas versiones sostenían que la causa de la decisión tomada por el Ejecutivo fue la comisión de algunas irregularidades administrativas, principalmente en lo referido al manejo de los fondos, algo que fue desmentido desde el propio Municipio.

Pero según se supo, la medida fue tomada a raíz de persistentes reclamos y quejas por parte del personal del nosocomio treintenese por actitudes autoritarias y maltratos.