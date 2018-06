Diputados de Cambiemos expresaron su apoyo al intendente Campana

Los diputados provinciales de Cambiemos Maximiliano Abad, Jorge Silvestre y Vanesa Zuccari visitaron General Villegas como parte de una recorrida efectuada por algunos distritos de la Cuarta Sección Electoral (9 de Julio, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor y nuestro municipio). Los legisladores se reunieron con el intendente Eduardo Campana y parte de su gabinete, y posteriormente se dirigieron al Comité de la UCR donde se llevó a cabo un encuentro.

Diario Actualidad tuvo oportunidad de dialogar con Maximiliano Abad -presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires- quien manifestó que en la reunión que los diputados mantuvieron con Campana se habló sobre “las distintas leyes que se aprobaron en la cámara de diputados; pero también nos pusimos a su disposición, escuchando las demandas que del intendente. Es importante que sigamos trabajando en equipo y acompañando al jefe comunal”.

Para Abad es fundamental que el espacio político Cambiemos resuelva sus discrepancias “puertas adentro”: “Es importante que el equipo esté junto, que las distintas expresiones que forman Cambiemos trabajen codo a codo. Vamos a reforzar aquellos lugares donde ha habido desavenencias porque no hay que perder de vista los objetivos: que nuestros gobiernos se consoliden, que el gobierno de María Eugenia Vidal logre poner a la Provincia de Buenos Aires en el camino del desarrollo y que el gobierno de Macri sea un gobierno de futuro”, sostuvo.

En cuanto a la recientemente aprobada ley que elimina las tasas municipales de los impuestos y servicios -ley promovida por la gobernadora y que generó polémica entre los intendentes, quienes temían que sus municipios se desfinancien-, el presidente del bloque de diputados de Cambiemos expuso que “hemos votado una ley que hace que la boleta de luz sea más holgada para los vecinos y que le de la facultad a los Concejos Deliberantes, a través de una ordenanza, de cobrarle a las prestatarias y de esa manera no desfinanciar a los gobiernos municipales. Estamos muy contentos de lograr este objetivo: que el bolsillo del contribuyente sea más holgado y por otro lado que los municipios no se desfinancien”.

En cuanto a la carrera electoral para el 2019, Abad prefirió no hablar de candidaturas. “No estamos preocupados por la cuestión electoral, ni por quién va a ser candidato. Nosotros tenemos una responsabilidad que nos ha dado la ciudadanía y que es gobernar la Nación. Hay muchos problemas y estamos abocados a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad y nuestra creatividad para resolver el conjunto de problemas de los vecinos. Llegado el momento se hablará del tema de candidaturas, de los programas de gobierno para los próximos 4 años. Pero esa es una discusión que se va a dar más adelante y el radicalismo está dispuesto a trabajar activamente, porque nosotros formamos parte de una coalición a la cual fundamos y sentimos propia. Esperamos que esta coalición le devuelva a los vecinos una mejor calidad de vida”, concluyó.

Fuente Actualidad