Diputados aceptó la renuncia de Ameri tras el escándalo sexual en plena sesión

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) tras haber protagonizado ayer una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo.

El diputado oficialista había sido suspendido ayer a las 18 tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia por parte de Ameri precipitó los hechos.

La votación contó con el respaldo de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota -del día de ayer-. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, señala el texto de la renuncia enviada por Ameri a la presidencia de la Cámara.

En un segundo párrafo, expresa: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Pasada la 1 de la madrugada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió un cuarto intermedio en la sesión en que se debatían temas acordados para reunirse en privado con los titulares de los bloques parlamentarios.

Allí se dio a conocer la nota enviada por el diputado salteño y se propuso darle tratamiento esta misma madrugada.

Según fuentes de la bancada oficialista, tras la emisión del comunicado en el que pidieron “que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos”, al diputado Ameri le quedaba “poco margen de maniobra”.

“O mandás la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy”, habría sido el mensaje de los referentes más importantes del Frente de Todos a Ameri.

Pasadas las 3 de la madrugada, el presidente del cuerpo puso a consideración la renuncia del diputado, lo que fue avalado por todos los interbloques de la Cámara.

“Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno mereció el bochorno que provocó la inconducta del diputado renunciante, e igualmente esperamos que la comisión se expida como una señal para que quede claro que la Cámara no va a tolerar este tipo de acciones”, dijo la diputada del PRO Silvia Lospennato antes de votar.

Desde el Frente de Todos, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, expresó: “Vivimos un día con acontecimientos atípicos; donde el presidente de la Cámara ha estado a la altura de las circunstancias y queremos felicitarlo”.

“Siendo Ameri un diputado de nuestra bancada no dudamos un segundo y decidimos en consecuencia”, agregó.

Por el interbloque federal, Graciela Camaño confesó: “Nunca viví lo que viví en el día de hoy, me conmocionó mucho lo que pasó. No podemos sólo aceptar una renuncia, sino que ésto nos tiene que convocar a una introspección, a una suerte de código ético”.

Más allá de la votación de aceptación de la renuncia de Ameri, la comisión integrada por Lospenato, Moreau, Camaño, el radical Miguel Bazze y la oficialista Cristina Alvarez Rodriguez se reunirá en los próximos días para dictaminar una contundente resolución sobre los hechos.

Tras conocerse los hechos, el ahora exdiputado realizó varias declaraciones en los medios: “Vino a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias y le di un beso”, se excusó en diálogo con TN. “Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo”, sumó en declaraciones radiales el salteño, que agregó que su pareja se encuentra conmocionada por la situación.

En contacto con Radio con Vos, Ameri sumó: “Le dije: ‘¿te puedo dar un beso?’. Y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática”. (DIB) MCH