Dieron de baja la obra del Cine Zurro

Pese a que en la actualidad presenta un avance que supera el 50%, en las próximas horas la Municipalidad de Pehuajó recibiría la notificación formal de que el gobierno nacional dio de baja la obra proyectada para el Cine Zurro de esa ciudad. Pero pese a esto, fuentes de la comuna confirmaron que la obra culminaría tal como estaba proyectada, pero a través de recursos municipales.

N Finalización

“Como se ha hecho con la Casa del Niño, con el Centro Oncológico, con la Pileta Climatizada, con el esfuerzo de todos los pehuajenses la Municipalidad terminará una obra emblemática: como lo es la del Cine Zurro, que tiene que ver con la identidad de todos los pehuajenses”, aseguraron desde el Municipio.

De acuerdo a la información que trascendió, los principales argumentos de Nación estarían relacionados con que la iniciativa del Cine Zurro fue derivada al área de Cultura, la cual entiende que este proyecto no es prioritario en el marco del plan de obras. Y desde el Municipio pehuajense manifestaron que “parece que para el Ministerio de Cultura de la Nación, para el presidente Macri, un cine que tiene que ver con la identidad del pueblo, con la formación de todos los pehuajenses (¿Qué familia de Pehuajó no pasó por este Cine?), no es prioritario”.

n Inversión

Además, contrariamente a la decisión de Nación, reiteraron que “la cultura es una verdadera inversión -tendencia que ha quedado demostrada en Pehuajó durante los últimos 10 años- y ésta será una obra que se culminará con recursos municipales, al igual que se ha hecho con muchísimas de las obras que hoy disfrutan todos los pehuajenses”.

Por último, apuntaron que “fundamentalmente para la Nación no es importante el desarrollo de la Cultura pehuajense durante los 10 años que pasaron, que en un obra como el Cine Zurro se ve materializada toda una gestión que apuesta decididamente a la Cultura igualitaria para todos y todas”.