Día gris para la fecha del Senior

El Torno Final del Fútbol Senior tuvo ayer su segundo capítulo en una mañana gris y lluviosa en toda la región. El certamen está siendo disputado en dos zonas con el liderazgo de Barrio Norte de América y Monumental, ambos con puntaje ideal.

Ayer por la Zona “A” Barrio Norte goleó por 7 a 2 a Tres Llantas y es así el único líder del grupo con 6 puntos; en tanto que en la “B” se dio el triunfo de Monumental por 2 a 1 ante Atlético Trenque Lauquen, y así el “Canario” manda en su grupo, también con 6 pintos.

Además se dio la victoria por 1 a 0 de Unión de Rivadavia sobre Atlético Rivadavia; Independiente de América venció a Ferro Carril Oeste por 2 a 1 y se sumó el triunfo del FBC Argentino sobre Las Guasquitas por 3 a 2.

n Posiciones

Con estos resultados, en la Zona “A” manda Barrio Norte (6) y le siguen Ferro Carril Oeste (3), Independiente (3), Unión deportiva (3), Tres Llantas (3) y Atlético Rivadavia (0).

En la Zona “B” el líder es Monumental (6) escoltado por Barrio Alegre (3), Argentino (3), Atlético Trenque Lauquen (0) y Las Guasquitas (0).

La tercera

La próxima fecha tendrá estos enfrentamientos: Tres Llantas vs. Atlético Rivadavia, Unión de Rivadavia vs. Independiente, Ferro Carril Oeste vs. Barrio Norte, Argentino vs. Barrio Alegre y Atlético Trenque Lauquen vs. Las Guasquitas, cumpliendo fecha libre Monumental.