Día del Padre: buen movimiento en comercios con muchas consultas y crecimiento de ventas on line

A pesar de estar atravesándose en el país un momento sumamente difícil desde el punto de vista económico y sanitario, las ventas en los comercios de la ciudad por el Día del Padre no parecieron verse notoriamente perjudicadas este año, al menos en el ámbito de los electrodomésticos y la tecnología.

Así lo indican diferentes comercios de Trenque Lauquen desde los cuales se ha señalado que en las últimas semanas se ha apreciado un importante movimiento cargado de consultas y muchas compras. Un dato a tener en cuenta: todos destacaron un importante crecimiento de la venta on line durante estos tres meses de aislamiento.

No obstante, en algunos comercios se ha notado faltante de mercadería en lo que respecta a productos tecnológicos. La razón es que los negocios y sucursales de grandes cadenas no han podido ser debidamente abastecidos a causa de las complicaciones hoy existentes al momento de hacer la entrega de los mismos. “La logística y la distribución empleada en este tiempo de cuarentena hizo que se demore la entrega”, se expresó desde un comercio local.

Faltante

Desde la sucursal local de Pardo Hogar, se señaló: “Lo que se puede ver es que la gente anda, pregunta mucho. Lo que pasa es que hay un poco de faltante en todo lo que son artículos de tecnología que hoy es lo que más le pueden llegar a regalar a un padre como celulares y notebooks. Entonces, puede decirse que la gente anda, pero no estamos abastecidos porque las fábricas se están movimiento muy de a poco en cuanto a la entrega. La logística y la distribución empleada en este tiempo de cuarentena hizo que se demore la entrega. En otros lugares la situación está peor, muchos han vuelto a Fase 1 y no dejan entrar ni un camión. Y en lugares como Trenque Lauquen la mercadería se está mandando en cuentagotas”.

En el mismo sentido, se señaló que “esta es una situación común en muchos comercios, es algo que comenta la gente. Pero lo que sí se puede ver es que la gente cuenta con algo de dinero para hacer este tipo de compras porque las consultas son muchas”.

Ventas on line

Consultados sobre la modalidad de venta on line, desde el citado comercio se señaló: “A nosotros nos sorprendió cómo la gente se está volcando a lo digital y cómo está manejando la compra on line. Pardo ha vendido mucho de esta manera, la gente se digitalizó debido al encierro, no tuvo otra alternativa. Eso estuvo bueno porque muchos se acostumbraron a manejar el sistema bancario y a nosotros nos permitió trabajar muy bien con gente de la zona, con gente del campo que pagan desde el lugar en el que están trabajando y no tienen que hacerse un viaje de 70km para pagar de forma presencial. Se ahorran combustible y también pagarle a un comisionista. Esta herramienta le ha solucionado la vida a mucha gente que quizás tenía que viajar muchos kilómetros, por ahí le tocaba un tiempo feo y se atrasaba con la cuota y le empezaba a correr un interés. Hoy puede pagar sin moverse y estar al día. Es muy beneficioso que la gente se vaya acostumbrando a lo digital”.

“Mucho movimiento”

En tanto, desde Artículos para el Hogar se coincidió con los conceptos anteriormente expresados. “La verdad que por suerte hubo mucho movimiento, tenemos faltante de mercadería en lo que es celulares que es la mayor demanda, pero, en general, se está trabajando bien, con mucha venta”, dijo una de las encargadas de ventas de este comercio antes de expresar cierta sorpresa por la cantidad de consultas y compras realizadas durante las últimas jornadas, apuntando: “La verdad se esperaba mucho menos, pero hubo mucha venta en estos tres meses. Trabajamos vía on line o vía telefónica, llevamos a domicilio. La verdad que la venta on line ha crecido mucho, la gente mayor que no quiere salir mucho, realiza su compra y se la alcanzamos y pueden pagarla con la tarjeta, en efectivo o con el recibo de la luz”.

Por último, señaló que lo más requerido para este Día de Padre han sido celulares, televisores, cintas de caminar y diferentes productos para hacer gimnasia, también juegos como los diferentes modelos de playstation.

“Se movió, pero hay que ver qué ocurre después de los aguinaldos”

Desde Tiza Jeans, la conocida tienda de ropa local, se brindó un panorama de lo que ocurrió en cuanto a ventas y movimiento en el marco del Día del Padre. “Respecto de la situación actual, el golpe que recibimos durante estos 60 días en los que estuvimos cerrados fue muy duro. No se puede seguir la cadena, no hay una medida económica que apoye en nada a los comerciantes por fuera de aquella que algunos la han recibido y otros no. Yo no he recibido ningún tipo de ayuda”, expresó Claudia, propietaria del citado comercio.

Asimismo, señaló que “en estos 15 días hubo movimiento, se vendieron abrigos por el frío, hubo mucha consulta”. “Tengo promociones, entonces eso atrae a la gente que aprovecha las cuotas, los descuentos que tienen las tarjetas y se pagó poco en efectivo. En líneas generales puede decirse que se movió, el tema va a ser el después de los aguinaldos, pero tendremos que esperar para ver qué va a pasar. Yo tengo empleada, tengo que pagar alquileres, la verdad que no sé qué va a pasar y en estos 60 días todo lo tuve que pagar con lo que yo gano de otro lado. Por suerte pude hacerlo porque, de lo contrario, iba a generar deuda. Estamos en una situación de inestabilidad total. La tengo que remar y ver qué pasa en dos meses, pero sinceramente lo veo feo”, culminó.