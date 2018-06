Día de paro que se hará sentir en distintos ámbitos de Trenque Lauquen

La de hoy será una jornada de paro a nivel nacional para varios sectores y en Trenque Lauquen y la región esta medida de fuerza, que se llevará adelante por cuestiones de negociación salarial, el acuerdo cerrado con el FMI y una serie de ajustes entre otros puntos, se hará sentir en algunos ámbitos.

El paro fue convocado inicialmente por Camioneros, en protesta por no respetarse el reclamo paritario del sector, que pidió un aumento de 27 por ciento, y luego se fueron adhiriendo las dos CTA, docentes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y otros sectores. En tanto, a nivel nacional distintos medios especulan con que podrían verse afectados varios servicios como el transporte de combustible y de mercadería, el traslado de caudales y el reparto de correo en distintas ciudades del país, más allá que desde Camioneros aseguraron que no van a cortar rutas ni van a “hacer nada que no corresponda” y que “no tenga que ver con el derecho” a realizar un paro en reclamo por los salarios de los trabajadores, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

Docentes

Con todo esto, a nivel local está confirmado que adherirán a la medida de fuerza docentes de distintos gremios, que pararán por 48 horas, entre jueves y viernes. La primera jornada será en adhesión a la protesta convocada por Camioneros y las dos CTA a nivel nacional, mientras que el segundo día se tratará de un cese impulsado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en nuestra provincia.

De esta manera se reaviva el conflicto que se inició hace tres meses, por la discusión paritaria de los trabajadores de la educación. Desde entonces, hubo 16 encuentros entre las partes y 7 convocatorias a paritaria. En todas hubo ofertas del Ejecutivo provincial y rechazo de los sindicatos. En tanto, desde el comienzo del ciclo lectivo hubo cinco medidas de fuerza.

Y aunque se dilata el acuerdo, el gobierno ya depositó tres adelantos a los maestros bonaerenses a cuenta de futuros aumentos para que “no pierdan frente a la inflación”, según la explicación de las autoridades provinciales. El gobierno aportó en abril un 5% retroactivo a enero, otro 3% con los salarios de marzo y otro 2% en mayo sumado a mil pesos en concepto de presentismo para aquellos que no faltaron en el bimestre febrero-marzo, según detalló Clarín. De esta manera, el aumento salarial otorgado en lo que va del año llega al 10%.

Judiciales

Otra medida que se hará sentir a nivel local será la de los trabajadores judiciales, que ayer tanto en Trenque Lauquen como en otras ciudades tuvieron asambleas y confirmaron sumarse al día de paro. Así lo marcó la secretaria general de la AJB Trenque Lauquen, Laura Negrini, quien además anunció que desde ese gremio también se movilizarán en Buenos Aires.

Desde la Asociación Judicial marcaron que resolvieron convocar a un nuevo paro de 24 horas en el marco de las medidas de fuerza que los judiciales vienen desplegando desde comienzos de año, “en virtud de la compleja situación económica y social que vive nuestro país, la falta de continuidad de la negociación paritaria y con el agregado del reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI -que promete nuevos ajustes y más perjuicios para lxs trabajadorxs-”.

Así, los judiciales reclaman entre otras cosas una nueva convocatoria a paritaria salarial, donde sostendrán la necesidad de un incremento salarial del 25% en una cuota, con cláusula gatillo y retroactivo al 1º de enero.

Transporte

En cuanto a los colectivos y transportes de larga distancia, entre las últimas horas de ayer, las primeras de hoy y buena parte de la presente jornada distintas empresas que trabajan en Trenque Lauquen no ofrecerán sus servicios, situación que se comenzará a normalizar de a poco al final de este mismo jueves.

Mientras que desde el ámbito de La Bancaria, el referente local Gabriel Carrizo señaló que hoy ese sector de los trabajadores no estará adhiriendo al paro, aunque sí se sumará a la media de fuerza impulsada por la CGT para el lunes 25 de este mismo mes. En tanto, respecto a las medidas de hoy el dirigente comentó que el paro en el transporte, si bien afectará al movimiento de caudales, no influiría al menos en buena parte el trabajo normal de las sucursales bancarias.