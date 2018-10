Día de la Madre: un movimiento dispar en comercios locales

Ya se ha marcado muchas veces que el 2018 no ha sido un buen año para los comercios locales, cuyos titulares han debido esforzarse más de la cuenta para continuar con sus emprendimientos. Y en este marco La Opinión realizó diferentes consultas para conocer cuál es el panorama que se aprecia en los días previos a la conmemoración del Día de la Madre.

¿Crecen las ventas y las consultas? ¿O el consumo es prácticamente nulo? Desde Artefactos Grupo Márquez se señaló que el movimiento no ha sido el de otros años. “Está complicado, viene gente a realizar consultas pero no la que debería venir, nosotros esperamos que sea mayor, quizás crezca en los días más cercanos al fin de semana”, se expresó antes de señalarse que aún no puede afirmarse si este año ha sido mejor o peor que el 2017 ya que todavía no se cuenta con el parámetro adecuado.

“El hombre sale a comprar los regalos el último día, es distinto a cómo funciona el movimiento para el Día del Padre, en el que la semana anterior se vende muy bien. El hombre es distinto para realizar su regalo, generalmente espera a último momento. Por eso tenemos expectativas que de acá al fin de semana el movimiento sea mayor”, se explicó.

Y sobre cuáles son los productos por los cuales más se consulta, desde este conocido comercio local se señaló que “en general se consulta por pequeños electrodomésticos, computadoras, celulares, tablets”. En ese sentido se señaló que ha cambiado la tendencia de compra enmarcada en el Día de la Madre, ya que las compras ahora se enfocan también en este tipo de artefactos y no sólo en aquellos destinados a la cocina o a las tareas hogareñas.

En cuanto a las promociones destinadas a hacer más atractiva una compra, se señaló aquellas brindadas por las diferentes tarjetas de crédito y los planes Ahora 12 y Ahora 18.

“Se mueve”

Desde Mercería Elba, en tanto, se percibe por estos días una realidad alentadora. “Va arrancando de a poquito, el movimiento más fuerte se va a sentir sobre el viernes y sábado, siempre la tendencia es sobre el fin de semana, a última hora. Sin embargo dentro de la crisis económica que se vive por estos días vemos que va bien y creemos que esta semana se va a notar un poquito más”, dijo una de las personas titulares de este comercio antes de comentar que, por el momento, las consultas que más se realizan “son mayormente por calzado, aunque todo depende del bolsillo de cada uno”.

En cuanto a las promociones, se comentó: “Utilizamos las que ofrecen las tarjetas, pero la gente viene también por las promos de las ofertas y los descuentos”, para luego mostrarse nuevamente optimistas con el movimiento que se espera para estos días señalándose que “siempre un regalito, aunque sea chiquito, se le compra a la madre”.

Tranquilo

En tanto, desde el comercio Garage de Ropa, Sonia contó: “Hasta el momento viene súper tranquilo el movimiento. Hoy (por ayer) ha habido movimiento por la mañana pero sobre todo de señoras que se compran ropa para ellas porque la necesitan y no todavía por el Día de la Madre. Pero son los últimos dos días, viernes y sábado, cuando se trabaja bien para esa fecha. A uno lo mata la ansiedad para que lleguen las ventas porque se busca traer cosas para que la gente se lleve, pero la situación está media brava. Yo trato de poner promociones y hacer descuentos, para eso estoy haciendo publicidad en el diario, donde se informa un 20% de descuento por pago en efectivo y muchas promociones con tarjeta con un 25% de descuento tanto de crédito como de débito”.

En este sentido, la comerciante comentó: “Dios quiera que todos los negocios puedan trabajar bien. Hay que tener buenos precios y no porque aumente todo arrancar la cabeza, quizás se pueda pasar un año ganando un poco menos pero seguir trabajando y que la gente pueda acceder a los productos”.

Consultada sobre qué es lo más solicitado, Sonia comentó que “remeras, camisas, camperas, aunque también se piden jeans o prendas frescas como vestiditos”.

Por último, señaló que octubre “ha sido un mes tranquilo”. “A lo mejor la gente está esperando esta fecha, guardando el pesito para poder hacerle un lindo regalo a las madres”, analizó.