Detienen a exfuncionarios y empresarios en megaoperativo por presuntas coimas

Entre los detenidos se encuentra el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, exnúmero dos del entonces ministro Julio De Vido, quien volverá a prisión.

Así lo dispuso Bonadio tras el arresto de su chofer Oscar Centeno, acusado de conducir uno de los vehículos donde el exsubsecretario supuestamente recaudaba bolsos con dinero, que se investiga, serían presuntas coimas.

El juez también ordenó la detención de varios empresarios importantes ligados a los negocios de la obra pública y el sector energético, entre los que se encuentra Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, y de Javier Sánchez Caballero, quien fuera gerente general de Iecsa. Asimismo, fue detenido Walter Fagyas, ex presidente de la empresa estatal Enarsa.

La investigación por la que fueron detenidos ex funcionarios y empresarios se inició a partir de la declaración judicial de H.H., ex mujer de Centeno, quien en noviembre pasado relató que el chofer le contaba en la intimidad cómo junto a Baratta y otros ex funcionarios de Planificación, llevaban y traían en autos oficiales bolsos repletos de dinero en efectivo. La sospecha es que eran coimas.

En marzo de este año un periodista del diario La Nación le hizo entrega al fiscal Carlos Stornelli de copias de varios cuadernos con información detallada sobre la entrega de los bolsos que, según explicó, un allegado a Centeno había guardado en su casa a pedido del chofer de Baratta quien temía que hallaran las anotaciones en su casa. El allegado hizo fotocopias y luego, cuando Centeno se lo solicitó, devolvió los cuadernos.

La lista de detenidos la completan Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta; Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación; Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Jorge Neira, gerente de Electroingeniería; Armando Losón, presidente de Albanesi constructora; Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; Juan Goicoechea, de la empresa Isolux; Carlos Mundin, de la empresa BTU SA; Oscar Thomas, ex director ejecutivo del ente Binacional Yacyretá.

“La investigación apunta a una asociación ilícita”, dijo el fiscal Carlos Stornelli

Cabe señalar que Baratta, había recuperado la libertad el 8 de marzo pasado, tras ser detenido en octubre de 2017 por orden de Bonadio en el marco del expediente por la compra de gas licuado. Pero la Cámara Federal lo liberó y dictó su falta de mérito. (DIB) MCH