Detenciones y pedido de desafuero a Cristina: críticas, objeciones y cautela

Luego de que el último jueves se viviera una jornada intensa a nivel nacional con la detención de ex funcionarios y dirigentes ligados al gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su vez se realizara un pedido de desafuero de la ex mandataria y hoy senadora nacional, fueron muchas las lecturas que se realizaron desde distintos espacios políticos y, también, desde aquellos sectores vinculados al mundo del derecho.

En este marco, La Opinión se comunicó con tres reconocidos abogados trenquelauquenses quienes brindaron su opinión al respecto. Ellos analizaron el tema. Críticas, objeciones, dudas y también pedido de cautela y de análisis serio sin posiciones extremas de estar necesariamente “a favor” o “en contra” de lo resuelto por la Justicia fueron algunos de los conceptos vertidos por los letrados.

n El delito

El Dr. Horacio Samamé explicó: “El delito que les imputan es traición a la patria, es uno de los delitos más graves que puede cometer un ciudadano. Las penas para este delito son las máximas e incluso contempla la de reclusión perpetua. Ahora bien, todo delito tiene una configuración y estos son delitos especiales que se cometen contra la Nación, contra lo que vendría hacer el concepto de Patria. Este delito tiene que tener ciertos requisitos porque, de lo contrario, no se configura como tal. El requisito básico es que quien cometa este delito lo haga traicionando a la Patria, brindado colaboración a un supuesto enemigo en un contexto de guerra”.

El abogado expresó que “la declaración de guerra no la hacen los jueces, Bonadío no puede hacerla, la hace quien ejerce la presidencia hacia un país ajeno. Pero si no hay declaración de guerra y si no se dan los requisititos no puede hablarse de este delito”.

n Detenciones

Por otro lado, Samamé señaló que “en cuanto a las detenciones, una persona a criterio del magistrado puede estar en condiciones de entorpecer la investigación o profugarse y, en ese marco, puede ordenar una detención. Pero en este caso las detenciones son aberrantes. A quién se le puede ocurrir que estas personas pueden entorpecer o influir una investigación de algo que ocurrió en el 1994, sobre algo que ya está escrito e investigado. Ninguno puede hacerlo sin contar con una estructura de poder. Y este señor que dice que es juez es un delincuente y un mercenario. Es muy triste todo”.

Por último Samamé realizó una analogía para graficar, desde su punto de vista, el momento político que hoy vive la Argentina. “Cuando un médico se equivoca de tratamiento puede cambiar la medicación de un paciente. Primero le da una pastillita, luego dos, luego tres. Con este circo usaron la última pastillita. O cambian el tratamiento o están al horno con fritas. Ahora van a tener que resolver lo que a la gente le impacta que es la reforma laboral, la reforma previsional, etc, es decir, todas estas cuestiones que tienen un impacto negativo en la sociedad, que intentaron desviar con las detenciones”.

n Objetable

Por su parte, el abogado y concejal Ricardo Paso expresó que, en cuanto al pedido de desafuero de Cristina “si no prosperó el desafuero al ex presidente (Carlos) Menem a Cristina tampoco le corresponde porque ella estaría en una situación mejor aún que la de Carlos Menem ya que él tiene una sentencia condenatoria y ella ni siquiera tiene sentencia”.

Respecto de las detenciones, Paso opinó que “no veo que los motivos de las detenciones estén suficientemente fundados más allá de la gravedad del delito que se les pueda imputar que es el de traición a la patria”, dijo antes de aclarar que “yo me pronuncio de manera personal, apartándome de lo que es la cuestión partidaria y de la cuestión técnica de abogado. Y desde lo personal pienso que es bastante objetable la resolución del juez porque no advierto cuál es la peligrosidad que tienen las personas detenidas quienes siempre han estado predispuestas a entregarse y menos en los horarios en que fueron detenidos. Veo que es más buscar la espectacularidad del hecho que otra cosa”.

n Estado de Derecho

El Dr. Hugo Palomeque fue cauteloso al momento de opinar sobre este tema señalando que “lo importante es respetar el Estado de Derecho, eso es fundamental, cuando la ley prima por sobre todas las cosas. Entonces, todo lo que se haga dentro de ese marco se hará conforme a derecho y está bien. Por fuera de ese marco es contrario a derecho y está mal. Entonces, primero hay que tomar cada caso en forma particular y ver si en realidad hubo violación al Estado del Derecho. Si la detención, la imputación o el procesamiento están dentro del Estado de Derecho no hay por qué objetar lo que se hizo. De lo contrario, está fuera de la ley y, por supuesto, está mal. Y en este último caso puede hacerse un planteo judicial en el marco del proceso y pedir que se vuelva para atrás ningún tipo de medida”, dijo antes de culminar señalando que “lo que ocurre también es que en este país no estamos acostumbrados a que una persona que desempeñe un cargo determinado o tenga el poder pueda ser sometido a la ley”.