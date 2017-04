Destacan el compromiso para hacer obras

En el encuentro de Carbap desarrollado en La Plata y del que participaron representantes de unas 40 rurales de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, entre ellas la de Trenque Lauquen, funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal, se comprometieron a ejecutar las obras paliativas necesarias para evitar mayores complicaciones en los distritos afectados por la situación hídrica y a encarar estudios que permitan mejorar el funcionamiento del canal Jauretche-Mercante, entre otros aspectos importantes.

Así lo comentó el titular de la SRTL, Ignacio Kovarsky, quien participó de la reunión junto a la jefa de prensa de la entidad, María Elena Bidart.

Al respecto Kovarsky informó que “se abordó la realidad del sector agropecuario y en este sentido el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís brindó los lineamientos de la Provincia, en tanto el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa trazó un panorama de la situación hídrica y habló de obras”.

En este marco, en declaraciones a la agencia DIB, Silvosa admitió que esperan el pico de ingreso de agua para dentro de dos semanas, lo que podría llegar a complicar a la localidad de General Villegas si es que a eso se suman nuevas lluvias.

“Se espera que ingrese la mayor cantidad de agua a la provincia en los próximos quince días. El agua viene creciendo lentamente”, señaló a DIB Silvosa, aunque evitó provocar una alarma desmedida ya que, dijo, dependerá también de que no llueva. “La Provincia está aguas abajo y lo que podemos hacer es trabajar para que venga lo más lento posible”.

Lineamientos

“Recibimos en principio un pantallazo de cuáles son los lineamientos que está pensando la Provincia en relación al sector, los números que maneja la Provincia y en qué puede aportar el campo a esos números”, dijo Kovarsky.

Y agregó: “Se habló del sector productivo, que ha pasado incendios, inundaciones, con campos que rinden el doble y otros que perdieron todo, además inversiones en rutas e infraestructura hídrica, también se abordó la Ley del sudoeste, región que tiene una presión impositiva difícil de pagar y se planteó la situación del tambo, que siempre queda relegado”.

Asimismo señaló que “insistimos en el enfoque de inversiones en la parte hídrica, de ese aspecto se ocupó Silvosa quien comentó que hay un mandato de la Gobernadora de la provincia y del presidente Macri de solucionar y apoyar a quienes están inundados y dar soluciones al problema hídrico, para que cuando tengamos algún evento extraordinario, como las lluvias, el impacto sea menor”.

Dijo al respecto que “el funcionario brindó un pantallazo del desastre que es hoy en día, que no se han hecho obras en los últimos 30 años y que si bien no se podrán dar soluciones en lo inmediato, ya están licitadas y a punto de arrancar las obras de la tercera etapa de la Cuenca del Salado y que se iniciará en breve el proceso de licitación para la cuarta etapa, teniendo como plazo cuatro años para que el Salado quede limpio y el agua escurra”.

En este sentido, según Kovarsky, se informó que “desde la Presidencia destinaron un fondo para las cuatro provincias involucradas en la cuenca, cada una presentó las obras necesarias, Buenos Aires presentó 14 y se quedaría con la mayor cantidad de fondos para encarar estas obras, por ejemplo para mejorar el sistema de la laguna La Picasa y el escurrimiento del Río Quinto, obras que están postergadas hace mucho”.

Dijo también que “insistimos con la obra de la adecuación del canal que viene de Banderaló hasta Cuero de Zorro, ahí revieron lo que se había planteado y que no están las condiciones dadas para hacer ese canal”.

Por lo tanto, “se decidió encarar un estudio sobre el canal Jauretche-Mercante para encarar las obras de mejoramiento necesarias como rectificaciones de las curvas y arreglar las compuertas necesarias del Mercante primero, entre otros puntos, y todo lo que se necesita para que ese canal escurra mejor”.

Kovarsky señaló: “Le pedimos que si van a destinar fondos para estudiar el escurrimiento que se sienten a hablar con los productores de El Hinojo, que hace 30 años que están en emergencia y se mostraron dispuestos a esto”.

Además, “les informamos que armamos el Comité de Cuenca Local con el apoyo del intendente (Miguel) Fernández y que desde ahí vamos a pedir apoyo e información técnica sobre el estado de las lagunas, entre otros puntos, también nos comprometimos a informar los avances de las reuniones que tengamos en Trenque Lauquen”.

“Nos felicitaron por haber formado el Comité de Cuenca Local –agregó- y nos dieron el apoyo para trabajar en conjunto; observamos un gran cambio de postura de Hidráulica que en un primer momento buscó resolver el problema de Villegas de un día para el otro con una obra insostenible y ahora están viendo la necesidad resolver el tema tomando el sistema hídrica en su totalidad”.

Ley de Medio Ambiente

Finalmente Kovarsky comentó que “le preguntamos a los funcionarios por la ley de Medio Ambiente, porque necesitamos un marco regulatorio provincial para poder discutirlo en los municipios con todos los actores intervinientes, productores, aplicadores, técnicos y especialistas, entre otros, porque es necesario contar con una serie de parámetros, con el fin de que sea una ley lo más aplicable posible en toda la Provincia”.