Destacada actuación de los juveniles en “La Feliz”

Durante el fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Provincial Sub 18 de Atletismo, y allí estuvo una delegación local de integrantes del Programa Único de Atletismo (PUA) con un final cargado de medallas para los jóvenes trenquelauquenses.

Los chicos, de las categorías Sub 16 y Sub 18, fueron comandados por los profesores Leticia Llaneza y Sandro Otero. Y hubo medalla dorada para Ignacio Sosa, Santiago Madroñal y Alexis Sosa.

En tanto, para algunos de estos jovencitos las competencias seguirán el 25 y 26 de mayo, ya que en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires se llevará a cabo el Campeonato Nacional Sub 18.

Dorados

Con respecto a los resultados obtenidos pro nuestros atletas, se dio un gran labor de todos, ya que varios de ellos son categoría Sub 16 y han estado en los primeros puestos ante rivales Sub 18.

Y los que han logrado la medalla de oro, obteniendo así el título de campeones provinciales, han sido Ignacio Sosa, en la prueba de lanzamiento de disco; Santiago Madroñal, el gran saltador que tiene la ciudad quien se lució en salto en largo y en triple, además de Alexis Sosa, consagrado en lanzamiento de bala.

Más medallas

Pero además de las doradas, Lara Perez se llevó la medalla de plata en los 200 metros; Trinidad Roseró ganó la medalla de bronce en lanzamiento de bala; Ulises Bonabita también se ubicó en el tercer lugar del podio en la modalidad de salto triple; hubo bronce para Lautaro Barragán en los 2.000 metros cm obstáculos; se dio un quinto puesto también para Trinidad Roseró en lanzamiento de disco; sexto lugar para Josefina Cabral en los 400 metros con vallas; fue séptima Brisa Gallardo en lanzamiento de martillo; fue sexto Facundo Aviceto en lanzamiento de jabalina y noveno en martillo; Mateo Ibarra se ubicó noveno en salto en largo; Agustina Lobianco fue sexta en los 2.000 metros con obstáculos; Josefina Turchi culminó novena en salto en largo; Josefina Cabral terminó duodécima en los 100 metros con vallas; mismo puesto para Lautaro Barragán en los 1.500 metros; Agustina Lobianco fue décima en lanzamiento de disco y Gerard Días Savy terminó duodécimo en los 2.000 metros con obstáculos.