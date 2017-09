Después de 11 años, la pregunta todavía sigue siendo la misma

La Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen marchó ayer desde la Plaza San Martín hasta el Concejo Deliberante en reclamo por la aparición de Jorge Julio López al cumplirse el décimo primer aniversario de su segunda desaparición.

Como sucede año tras año, un pequeño grupo de vecinos fue parte de esta movilización, que como en anteriores oportunidades no contó con la presencia de autoridades ni representantes del ámbito político.

Y en esta ocasión además se sumó el reclamo por Santiago Maldonado, el joven que permanece desaparecido desde el 1º de agosto cuando participaba en una movilización de la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut, la cual fue reprimida por Gendarmería.

En tanto, los manifestantes de ayer marcharon desde la plaza San Martín hasta la sede del HCD, donde se concretó un breve acto. Mientras que posteriormente se movilizaron hasta la Plaza Francia.

n Adhesión

En primer término Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los DDHH, leyó un texto de adhesión a la marcha de Lidia Frank, hermana de Ricardo, uno de los jóvenes trenquelauquenses desaparecidos por la última dictadura cívico militar.

En el breve escrito, Frank manifestó: “Se cumplen once años de la desaparición de Jorge Julio López. Estuvimos presentes en todos los reclamos. Hoy unimos la marcha de López con la desaparición del joven Maldonado. Como todos sabemos, López desapareció por declarar en el juicio que terminó con una sentencia condenatoria a prisión perpetua y efectiva al genocida Etchecolatz. No hay duda que a López lo secuestró y desapareció la policía, y lo buscó la policía. A once años, nunca pudimos saber el destino del compañero. A Santiago Maldonado lo desapareció la Gendarmería y lo busca la Gendarmería. Maldonado desaparece por apoyar la lucha del pueblo mapuche. Él militaba con ellos para que no les arrebataran su territorio y por la libertad del lonco Facundo Jones Huala. En nuestra ciudad y a lo largo y ancho del país seguimos diciendo ¡Nunca más!”.

También se leyó un texto de Ruben López, hijo del albañil desaparecido en el año 2007.

N Discurso

Posteriormente Carabelli, quien fue el único orador del acto, indicó: “Desde agosto estamos uniendo los dos reclamos. Pensamos que el gran problema que llevó a la desaparición forzada de argentinos es la disputa por la tierra y la riqueza que los dueños de todo, como Benetton, Lewis o Blaquier, por citar solo algunos ejemplos, no están dispuestos a compartir”.

En este sentido el referente expresó que “Julio López despareció por primera vez junto a muchos otros por enfrentarse a los designios del poder económico. Y a Santiago Maldonado también le pasa lo que le pasa porque se enfrentó a ese poder económico y la voracidad insaciable de quienes quieren tener más tierra, más riqueza y más de todo, y no toleran que alguien les reclame aunque sea una ínfima parte de sus pertenencias”.

Además destacó: “Una vez más, por onceava vez, recordamos a un hombre con gran dignidad y un enorme coraje cívico, y tenemos presentes a jóvenes con la misma dignidad y coraje. Y lo vamos a seguir haciendo aunque nos quieran censurar, porque esa dignidad es un ejemplo que nos han dado y el mejor ejemplo que podemos dejar a quienes nos siguen”.

Por último Carabelli indicó: “Ojala el año que viene haya alguna novedad en su investigación. Del año pasado a este, nada, sabemos que cada vez se hace más difícil pero no perdemos la esperanza de que en algún momento se pueda juzgar y condenar a quienes hicieron esto”.

Tras las palabras, los manifestantes marcharon hacia la plaza Francia, un punto de Trenque Lauquen fuertemente ligado a la lucha por los Derechos Humanos.