Despidos y protesta frente a una importante empresa local

A raíz del despido de tres trabajadores de la empresa Her Fei, un grupo de trabajadores y dirigentes de Smata se manifestaron ayer por la mañana frente a los talleres de la firma ubicados en Avenida Perón1550 para reclamar a los titulares de dicha empresa.

La movilización contra los despidos tuvo el acompañamiento de representantes de gremios ajenos a la actividad como Atilra y Satsaid que participaron de la manifestación que se concretó durante la jornada de ayer a la espera de una respuesta por parte de los titulares de la empresa.

Desde el sindicato aseguran que se trata del inicio de una serie de despidos que la firma tendría planeado llevar adelante y además denunciaron la existencia de trabajo en negro en los talleres.

El gremio solicitó al Ministerio de Trabajo una audiencia en carácter de urgente que se concretará hoy a las 10. Desde la firma declinaron hacer declaraciones y se espera que expongan su posición ante el Ministerio de Trabajo.

n Protesta

Según el secretario General de Smata Trenque Lauquen, Ariel Benito “lo que pasó con estos tres trabajadores de la firma Her Fei es el primer indicio de lo que seguramente va a pasar en el corto plazo”.

Con respecto a los despidos el sindicalista sostuvo que “en total fueron tres y aparentemente ninguno está justificado. Los primeros dos se dieron el viernes pasado y el restante el lunes cuando los empleados del taller debían reincorporarse después de las vacaciones y se encontraron con el telegrama en el que se les informaba que ya no los necesitaban”.

n Situación complicada

Por otra parte Benito informó que “desde la empresa no hemos tenido respuesta con respecto a los despidos. Pero por lo que se pudo hablar con los compañeros al parecer el argumento es que no se les puede pagar más porque la situación está complicada”.

En este sentido agregó que “de todas maneras ya venían con algunas irregularidades como el desdoblamiento de los pagos e incluso en muchos casos los trabajadores no cobraron el aguinaldo. Y lo que se teme es que esta situación se repita con otros compañeros que están trabajando en la empresa”.

Además informó que “son tres despedidos con 12, 5 y 3 años de trabajo dentro de la empresa, pero sabemos además que hay al menos 5 trabajadores que la empresa tiene en negro. Entonces el reclamo es por los compañeros despedidos pero también por la regularización de los trabajadores no registrados”.

n “No más despidos”

Por su parte Daniela Bacci, secretaria gremial y de Acción Social de Smata brindó un panorama de cuál es la situación que motivó la protesta: “Hubo tres despidos de compañeros que hace mucho tiempo estaban trabajando. Y lo que se busca con esta manifestación frente a los talleres de la empresa es que no haya más despidos que es algo que se viene comentando. Y a su vez hay al menos tres trabajadores que no están declarados”.

Además indicó que “los argumentos que le dio la empresa a los trabajadores por los despidos son que no tienen para pagar porque la cosa esta muy difícil. Pero realmente no es así porque están tomando gente”.

n Con antigüedad

Daniela Bacci indicó que “la gente que echaron tiene bastante antigüedad. Una de las personas despedidas tiene 56 años entonces estamos hablando de alguien que con esa edad y toda una vida prácticamente dedicada a la empresa se queda sin trabajo en un momento difícil como el actual”.

Y agregó que “los rumores dicen que la empresa tiene planeado echar a gente que tiene mucha antigüedad porque estarían pensando cambiar la estructura pero hasta el momento no hay respuesta de la empresa. Y si es como dicen que no pueden pagar porque la situación está muy difícil que den la cara y brinden una respuesta lógica”.