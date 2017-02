Despido y rumores de cambios en el gabinete

Después de un 2016 donde el intendente trenquelauquense buscó darle forma a su gabinete, incorporando nuevos funcionarios y remplazando a algunos que se alejaron, en el comienzo del presente año se siguen dando novedades en este plano y pueden llegar a surgir más según varios rumores.

Por lo pronto, ayer se confirmó que Omar Alagia no está más a cargo del área de Obras Públicas de 30 de Agosto. Por un lado, desde el Municipio se señaló que el jefe comunal le solicitó la renuncia a Alagia y que éste la presentó. Pero el propio ex funcionario le dijo a este medio que “no fue así”, sino que el intendente le dijo directamente que iba a prescindir de él, algo que marcó aceptar. “No me solicitaron la renuncia. El intendente me comunicó que no trabajaba más. Me dijo que estaba conforme con mi rendimiento y mi actuación profesional, pero que no le servía políticamente. Hace poco hubo una discusión con otro compañero de trabajo, pero no se llegó a mayores y no creo que haya sido para tanto, por eso me marcó que no le servía políticamente. Él necesita eso para su equipo de trabajo y lo comprendo. Eso es a criterio de él. Él nos pone y también nos saca. Acepto la decisión”, sostuvo Alagia.

Además el entrevistado destacó que se le ha manifestado tanto desde el Ejecutivo como desde el pueblo treintense que estaba haciendo bien su trabajo, aunque él mismo señaló un malestar ya que a su entender “se podría haber hecho más” y señaló que “uno de los problemas por los que se discutió es porque no había herramientas para trabajar”, debido a la falta de las mismas o a roturas o su ocupación en otros ámbitos. “Teníamos dos palas de mano. Había que andar pidiendo prestado o alquilando máquinas. Se hicieron trabajos en obras de desagüe a pala de mano, no teníamos un camión volcador, y esa es una cuestión en todo el Municipio. Es difícil hacer obras así. Es posible en algo como la Comisaría de la Mujer, pero en algo como un barrio no es fácil”, remarcó.

n ¿Reestructuración?

Por otro lado, varios rumores corrieron ayer por diferentes ámbitos haciendo referencia a posibles futuros cambios en el gabinete que se darían principalmente a partir de algunos “enroques”, es decir que más de un funcionario cambiaría de responsabilidades.

Al parecer, Juan Simón Pérez dejaría de ser secretario de Gobierno, pero no se iría del Ejecutivo. Y también se ha señalado que en reemplazo de Pérez asumiría el actual titular del área de Legales, Gustavo Marchabalo.

Además se habla de una nueva secretaría, de Hacienda, que estaría a cargo de quien es hoy por hoy el contador municipal, Pablo Silvani, en tanto, según los rumores el tesorero Ezequiel Adolfo se haría cargo del puesto de Silvani. Pero aquí se puede indicar que el propio Adolfo señaló desconocer esa idea. “Sé de los trascendidos, hasta me han llamado amigos para felicitarme, pero el contador Pablo Silvani está de vacaciones hasta el viernes de la semana que viene, y hasta ahora ni él ni el intendente me han dicho nada al respecto, de modo que no es más que un comentario”, le dijo el funcionario a La Opinión.

n Palabras

Por último, cabe recordar que a fines del año pasado, ante una consulta periodística, el intendente no descartó la posibilidad de concretar cambios en su gabinete, marcando que iba a necesitar “dedicación casi exclusiva en algunas áreas” y personas “funcionales al proyecto”. ¿Habrán sido aquellas palabras algún anticipo?