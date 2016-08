Despechado, entró con furia y causó destrozos

El viernes, en las primeras horas de la tarde, fue necesaria la intervención de la Policìa para neutralizar la furia de un hombre de 21 años que había entrado por la fuerza al lugar donde trabaja una mujer que había sido su pareja hasta hace pocos días.

Según lo que trascendiò, cerca de las 15 de ese dìa, el muchacho fue hasta donde sabía que estaba trabajando la joven –en ese momento no estaban sus empleadores- que atiende y cuida a persona mayores. Llamó y como ella no le abriera aduciendo que no quería saber nada con él, insistiò y ante la persistencia de la negativa, saltó un tapial y ya en el patio de la finca rompìo a patadas el vidrio de una ventana, presuntamente para entrar a la casa donde estaba su ex y algunos ancianos que se asustaron mucho.

Pero ya la asustada muchacha había llamado al 911 y a sus patrones. La Policìa llegó de inmediato, lo redujo y lo trasladò a la Comisaría.

Quedó a disposición del fiscal Manuel Iglesias quien lo imputó por violación de domicilio y daño. Ayer lo indagó y se esperaba que recuperara la libertad.

N En un descuido

Ayer entre las 3.25 y las 3.40, uno de los empleado de la Terminal de ómnibus, Raúl Bardón , dejó sola la oficina para salir a despachar un servicio. Ciando volvió se dio cuenta que le habían robado el celular del interior del pequeño local.

N Recuperado

El 30 de julio, de un auto estacionado en Avellaneda al 500, propiedad de Emilia Pacho, robaron un celular Huawei, color blanco. La Policía pudo establecer “la ruta” del teléfono hasta establecer dónde podía estar. Pidieron una orden de allanamiento sobre una vivienda de la calle Baldovino al 1.500. Y lo encontraron sin que trascendieran detalles de cómo había llegado hasta ahí.

Trascendió que la pista del celular se estableció a partir del testimonio de un ocasional testigo. Y que el autor del robo sería el mismo adolescente que hace dos dìas fue sorprendido en un obrador del que se llevaba una pala.

N Disturbios

Ayer a la madrugada llamaron al 911 pidiendo que fuera un patrullero al barrio El Triunfo donde un hombre de alrededor de 30 años estaba generando disturbios (se trataría de alguien con antecedentes de violencia). Fue la Policía; también inspectores de Tránsito. Logaron calmar los ánimos y convencer a quien generaba los problemas que depusiera su actitud. Así lo hizo y entró en una casa no sin antes cascotear al móvil policial. Por el momento las cosas quedaron ahí, sin que se abriera ninguna causa