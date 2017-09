Desde Zoonosis marcan que debe darse una tenencia más responsable

Durante las últimas horas ingresó al Concejo Deliberante una nota firmada por dos vecinos de Trenque Lauquen, quienes reclaman y hacen un planteo a raíz de una problemática generada por la castración de un perro de su propiedad, señalándose desde el área de Zoonosis, donde el animal fue intervenido, que hay un importante problema en nuestra sociedad de falta de concientización y educación en cuanto a la tenencia responsable de mascotas.

Respecto del mencionado caso en particular, que se habría dado en el mes de julio, desde Zoonosis se destacó que se dio con un perro que estaba sin identificar y además pasaba mucho tiempo en la calle. “En el procedimiento habitual por estos casos se toman datos del animal y se solicita un consentimiento quirúrgico de quien lleva al perro. Así se dio en este caso, como con muchos otros”, contaron desde el mencionado espacio municipal, agregando que desde dicha área no se sale a buscar animales a la vía pública, sino que solamente se los recibe, en este caso desde una protectora.

También se marcó que “al llevarse a Zoonosis muchas perras en celo, son muchos los ejemplares machos que merodean las inmediaciones, y éste era uno de ellos, y estuvo más de un mes en la zona del Centro todas las mañanas y tardes”. “No tenía identificación y estaba en la calle. Lo llevaron desde una protectora y lo castramos, como lo hacemos con miles de animales que están en la calle. Nunca habíamos tenido un problema así. Hay quienes dicen ser los dueños, y queremos destacar la irresponsabilidad de su parte de tenerlo en la calle tanto tiempo. Y también hay que aclarar que por más que un perro esté sano y limpio eso no quiere decir que tenga dueño, ya que hay perros callejeros, como algunos de los que se ven en el centro de la ciudad, que están muy cuidados y limpios gracias al trabajo de las protectoras, por eso a veces no sirve ver ese tipo de detalles”, aseguraron, y además destacaron que el perro fue dejado en observación tras ser castrado y luego no fue encontrado en los caniles de Zoonosis.

“Poca responsabilidad”

Por otro lado, los veterinarios respondieron a un punto de la carta que ingresó al HCD destacando que en la misma “dicen que el perro está en la calle como algo habitual, y eso es una de las cosas que tiene que cambiar la gente de nuestra sociedad, porque los perros no pueden ser soltados en la calle”.

Así desde Zoonosis se hizo un análisis de cómo se comporta la sociedad en general en cuanto a este tema y marcaron que “hay poca responsabilidad”. “Es un factor de riesgo para la salud tanto del animal, que se puede lastimar, como la humana, por los accidentes que se pueden causar y las enfermedades que se pueden transmitir. Por eso apuntamos a que la gente entienda cómo se debe cuidar a una mascota. Los cuatro veterinarios de Zoonosis y las protectoras no van a solucionar el tema de los perros callejeros solos, sino que la sociedad debe estar comprometida también”, resaltaron.

Por estos motivos, en Zoonosis aseguran que se apunta a que haya una mayor educación sobre la tenencia responsable de mascotas en nuestra sociedad. “Hay que educar a la gente. La operación de castración no influye negativamente en la salud del animal, que incluso se vuelve más casero y bueno. Entonces la sociedad tiene que poner de su parte para que se disminuya el problema”, señalaron.

La carta de los vecinos

“¿Quién avaló semejante maltrato?

La nota dirigida al intendente Miguel Fernández, al Centro de Zoonosis y al Concejo Deliberante, que firman los vecinos Griselda Camarano y Rubén Basualdo dice lo siguiente:

“El viernes 18 de agosto nuestro perro salió de casa en horas de la tarde, sito en Urquiza 1238. Lo buscamos hasta la 01.30 del viernes 19. A la mañana del mismo día, muy temprano, lo encontramos hecho un bollito entre los pastos del terreno de al lado de casa y con fiebre.

Asistimos la urgencia y lo llevamos a la Veterinaria, ahí nos informaron que había sido castrado. Sabe Ud., que a esa fecha no existía reglamentación alguna que autorice a exponer un animal a tal práctica sin autorización de sus dueños; leáse: capturar un animal con dueño, castrarlo y abandonarlo a su suerte, sin la debida recuperación de tan despiadada ablación. El municipio a través de Zoonosis habla de “¿tenencia responsable?.

¿Con qué responsabilidad actuó Zoonosis?, ¿Quién autorizó y avaló semejante maltrato a nuestra mascota?.

El maltrato y la perversidad se manifestó en la gente de Zoonosis, Sr. intendente, en los veterinarios que allí trabajan. Ellos no tuvieron el más mínimo cuidado y consideración. Nada los legitima a realizar dicha práctica sin haber esperado por lo menos 24 horas a que aparezcan los dueños.

El maltrato a los animales también es un delito, igual que la crueldad de exponerlo al estrés de la captura y la praxis irresponsable. Falta de respeto a los vecinos que somos los que con nuestros impuestos no deseamos sostener tal prepotencia e inoperancia.

Repetimos, vivimos en Pte. Urquiza 1238 a media cuadra del Centro de Zoonosis.

Canelo, así se llama nuestro perro, es un animal adoptado de la calle (hace dos años), con hábitos adquiridos de su desgraciada vida de abandono. Lo adoptamos con heridas, suturado por la piedad de alguien del barrio. Estaba desnutrido. Hasta el viernes 18 de agosto, era feliz y jamás fue un perro agresivo.

Han mutilado a nuestra mascota, inflingiendo una gran pena y dolor a toda nuestra familia y nos preguntamos: ¡Señores! Con qué derecho?.

En la nota del diario La Opinión del 2 de setiembre (publicitaria y proselitista) de Zoonosis dicen en sus conclusiones: “No está perdido en este mundo, el trabajo en equipo y el amor pueden resolver potenciales conflictos que diariamente se generan en nuestra querida comunidad”. Hipocresía absoluta Sr. intendente. ¿De qué amor habla su gente?

Nuestro perro bien cuidado, no tuvo la oportunidad de que únicamente sus dueños eligieran ¿quién y qué los avala ante tanta impunidad? Ni siquiera 24 horas nos dieron para rescatarlo.

Son (Zoonosis) políticamente lamentables, nos han faltado el respeto como vecinos, decidiendo ¡La suerte de un animal indefenso y con dueño!.

Sr. intendente: cualquier veterinario inexperto al ver un perro sin garrapatas ni pulgas, limpio, bien alimentado, con un pelaje que así lo demuestra, sociable se da cuenta que tiene dueños. ¿Sus “veterinarios” de zoonosis son capaces de solucionar semejante irresponsabilidad?