Desde varios rubros están buscando poder retomar sus actividades y generar ingresos

En tiempos de aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno nacional ante la pandemia de Covid-19, el Municipio de Trenque Lauquen ha implementado una serie de medidas en el transcurso de los últimos días que han buscado permitir el desarrollo de algunas actividades económicas que no podían moverse hasta el momento, aunque también se han dado algunas limitaciones a ciertos ámbitos que no las tenían, siempre con el fin de resguardar sanitariamente a la comunidad.

Justamente en este marco, el panadero Santiago Calejman tomó contacto con La Opinión marcando que en el sector productivo al que pertenece ha generado malestar la disposición del Ejecutivo municipal por la que su rubro (entre otros) no puede trabajar los domingos.

Cabe recordar que a través del Decreto 598/2020, el Departamento Ejecutivo municipal dispuso adherir en todos sus términos a las disposiciones del Art. 1º del Decreto de Necesidad y Urgencia 355/2020 disponiendo la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Estado nacional hasta el 26 de abril, en virtud del cual las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, debiendo abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus Covid-19. En este marco el Ejecutivo municipal decidió también prorrogar la vigencia de las disposiciones de los decretos 493/20, 525/20, 540/20, 541/20 587/20 y 592/20 con sus correspondientes modificaciones hasta el día 26/4/2020 inclusive. Y a partir de esta nueva prórroga los comercios y servicios considerados esenciales sólo pueden permanecer abiertos de lunes a sábados de 8 a 16 respetando las franjas horarias previamente establecidas y manteniendo las excepciones previstas en cuanto a farmacias, estaciones de servicio y delivery de alimentos.

n “Está exceptuada”

“Por decreto presidencial nuestra actividad está exceptuada en la cuarentena y podemos ir a trabajar y vender, con las limitaciones necesarias, obvio”, manifestó Calejman, añadiendo que para su rubro “ya había un horario reducido y le sacaron una hora, bajando de 17 a 16, y ahora decretaron que los domingos no pude abrir nadie”, medida que, consideró, “se superpone y no respeta la medida del presidente con su decreto”.

Con todo esto, el panadero se mostró preocupado marcando que en su sector venían “trabajando medio día y venía funcionando todo bien, pero ahora esta medida va en contra de lo que se está pregonando en el país, ya que se dice que hay 35 mil pymes que están dejando de trabajar”.

“No queremos ir en contra de la salud, pero con esta modalidad la gente va a tener que ir los sábados para tener pan para sábado y domingo, y va a circular más gente los sábados y lunes. Queremos hablar con el intendente o con algún otro responsable para marcar que esto va en contra de un decreto presidencial por más que se hayan delegado algunas cosas a intendentes y gobernadores”, remarcó Calejman, añadiendo que el tema se viene hablando entre varios panaderos.

Por otro lado, el trabajador local señaló también que se están padeciendo algunos inconvenientes debido a los controles por la emergencia sanitaria ya que, por ejemplo, este jueves el viajante que le abastece los insumos para producir no pudo entrar a la ciudad.

Tras esto añadió que por estas circunstancias “puede que muchos almacenes que reciben pan y tercerizan no lo vayan a recibir”.

n Otros pedidos

Se puede añadir que los problemas planteados por el sector panadero se enmarcan en otras situaciones que se han manifestado también desde otros rubros. Por ejemplo, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, con respaldo del Colegio local, se pidió al gobernador Axel Kicillof que se habilite el funcionamiento de las oficinas inmobiliarias “con las restricciones horarias y en el marco del protocolo sanitario que se disponga, a los efectos de poder desarrollar la actividad concerniente a la administración de propiedades”.

A su vez, el ColProBA, también con respaldo local, en este caso del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen, busca que el ejercicio de la profesión de abogado

sea incluido dentro de los servicios esenciales.

Así como la subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo municipal, Clarisa Fabris, ha recibido en los últimos días consultas y pedidos para que puedan volver a trabajar una gran cantidad de sectores como los de escribanos, contadores, cosmétras, cabañas, hoteles y casas de eventos, entre otros.

n “Cuestión sanitaria”

Respecto a las inquietudes de los panaderos, Fabris contó que hace unos días tomó contacto con un trabajador del sector. “Me consultó y le expliqué que tiene que ver con una cuestión sanitaria y la realidad es que también necesitamos abrir otras áreas de la economía, como hicimos con las ventas online con entrega mediante delivery, y a la vez tenemos que bajar el volumen en la calle”, marcó.

“Hicimos un análisis. Veníamos teniendo 63 horas semanales en la calle de circulación con actividades exceptuadas y dentro de estas actividades estaba la del panadero desde el día uno. Tenemos que entender que a ellos no se les cortó nunca la actividad mientras hubo gente que no ha podido trabajar. Tenemos que ser solidarios y los consumidores acostumbrarnos a comprar para los domingos. Va a ser una incomodidad por un tiempo pero se apunta a ser solidarios con la actividad del de al lado que está cerrado hace 28 días”, afirmó la funcionaria.

Además Fabris sostuvo que las medidas no van en contra de un sector u otro, sino que se busca “una propuesta superadora porque se permite vender, pero solo se dice que no se puede los domingos, y si bien se bajaron las horas semanales de movimiento, se sumaron actividades”, añadiendo que “es difícil mantener un equilibrio”, y que “la respuesta es la solidaridad porque hay comerciantes que hace 28 días que no les ingresa un peso, y hay trabajadores que van a seguir así porque están en posibles grupos de riesgo si trabajan”.

n Mesa de discusión

Acerca de la gran cantidad de rubros desde donde le han manifestado inquietudes, Fabris destacó que “todas las actividades están en la mesa de discusión sobre cómo abrir la actividad, pero hay que seguir cuidándonos y batallando con el distanciamiento social, porque es lo que nos va a terminar salvando y no podemos abandonarlo”.

En ese marco, la entrevistada detalló algunas de las últimas habilitaciones, siempre con limitaciones, para que ciertos rubros puedan volver a sus actividades, y señaló que “a los martilleros se les dio una franja horaria, martes y jueves de 9 a 13, para que puedan ir a cobrar alquileres, como un delivery, sin abrir las inmobiliarias, con la misma lógica que con el comercio”.

En tanto, albañiles y trabajadores de oficios como gasistas y plomeros pueden trabajar en mantenimiento y emergencias, pero para ello hay un registro único al que se puede acceder mediante la página web del Municipio, y además para moverse por la ciudad deberán portar el pedido de su cliente, por ejemplo en un mensaje de Whatsapp.

n “Debería alcanzar”

“Hay que ver la posibilidad de seguir manteniendo a raya la circulación de las personas”, asegura Fabris, detallando: “Veníamos con 63 horas de tránsito semanales, las bajamos a 48 e incorporamos actividades. Con 48 horas por semana debería alcanzar para hacer compras. Deberíamos poder hacerlo sin problemas. Y así y todo la gente no debe agolparse en ningún lugar porque no es necesario. La gente puede comprar en cientos de lugares de 8 a 16. Hay que entender que todos tenemos que hacer el esfuerzo”.