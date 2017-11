Desde los corralones de materiales locales aseguran que hay un faltante de cemento

En las últimas semanas el sector de la construcción experimentó una leve desaceleración a causa de la escasez de algunos insumos importantes, entre ellos el cemento. Y como sucede en estos casos Trenque Lauquen no fue la excepción aunque según indicaron desde distintos corralones, el faltante de cemento fue sólo temporal y se sintió de manera fuerte durante las últimas dos semanas. Aunque otros aún siguen sin stock o tienen muy poco.

Y entre los motivos de dicha escasez se encuentra la alta demanda de materiales provocada por la obra pública, algo que genera que la oferta no alcance a abastecer a todo el sector.

n Alta demanda

Desde una firma señalaron que “hubo un faltante de cemento durante dos o tres días de la semana pasada pero después no se dieron mayores inconvenientes”. “Pero es verdad que durante un par de días no hubo cemento”, marcaron. Y en este sentido agregaron: “Calculamos que la situación ha sido medio general, al menos a nivel local porque esa semana vinieron muchos clientes a comprar específicamente cemento porque en otros corralones no conseguían. Pero actualmente se está trabajando normalmente. Incluso en estos días tenemos que hacer una nueva carga de pedidos y desde la cementera no nos han avisado nada con respecto a escasez de este producto”.

En tanto, consultados sobre si el faltante de cemento vaticina un nuevo aumento en los precios desde la firma señalaron no creer que sea así. “Generalmente la empresa proveedora nos avisa unos días antes de los aumentos y ahora estamos a fin de mes y no nos han informado nada con respecto a modificaciones en los precios”, marcaron.

Además desde la firma se refirieron a la situación del sector y destacaron que “se está trabajando muy bien. La demanda que hay es mucha y de todo tipo de materiales, no sólo de cemento”. Y al respecto consideraron que “en Trenque Lauquen y la zona esta importante demanda se debe básicamente a obras particulares porque lo que es obra pública, al menos aquí en la ciudad, no tiene un impacto tan grande en los corralones como puede suceder en otras partes del país”.

N “No hay”

Por su parte, desde otro corralón confirmaron que desde hace alrededor de dos semanas “no hay cupos para la carga de pedidos de cemento”. Y agregaron que “los camiones que uno manda quizás están dos días esperando a cargar cuando en periodos normales es algo que se hacía enseguida”.

Sobre los motivos de esta escasez desde la firma señalaron que “la justificación que dan las cementeras es que la demanda superó a la oferta y eso hace que sea difícil abastecer a todo el mundo”. Asimismo señalaron que “mucho tiene que ver el tema de la obra pública, que se lleva gran parte de los materiales. Y eso repercute en todo el sector porque la demanda alta hace que las cementeras no puedan abastecer a todo el mercado”.

Sin embargo la situación actual es algo que no sorprende ya que según señalaron desde la empresa “se venía trabajando al límite con el tema de los cupos”. “Por ahí faltaba cemento una semana pero a la otra se normalizaba. El tema es que ahora ya hace casi dos semanas que hay problemas para conseguir los materiales y eso a nosotros nos complica porque hoy por hoy además falta cal y piedra”, apuntaron.

Y sobre cómo se trabaja en una situación como la actual desde la firma indicaron que “no hay muchas alternativas”. “Lo que hacemos es distribuir lo que entra entre todos los pedidos que tenemos intentando no estar en falta con ninguno de nuestros clientes. Pero a veces se hace imposible”, dijo un entrevistado.

Asimismo indicaron que “esta situación lleva ya dos semanas pero desde tiempo antes se venía ya trabajando al límite”. “Lo complicado es cuando estos faltantes se prolongan en el tiempo y eso es lo que está sucediendo ahora”, concluyeron.

La situación parece replicarse en distintos corralones de nuestra ciudad, donde la falta de ciertos materiales como el cemento hace que los clientes recorran diversos comercios del rubro.