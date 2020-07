Desde la Fepad aseguraron que la temporada “está perdida”

Hace un mes las noticias deportivas que llegaban desde La Pampa eran alentadoras y se recibían de muy buena ganas por parte de los deportistas locales que son integrantes de las distintas categorías y disciplinas deportivas. Pero este 2020 ha demostrado ser muy cambiante y usando un término recurrente “todo es muy dinámico”.

La Pampa ahora vive momentos críticos, nuevamente en Fase 1 en varias de sus ciudades debido a varios casos positivos de Covid-19 lo que ha llevado a dejar sin actividad deportiva a la provincia y a frases categóricas, como la del Presidente de la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fepad), Julio Illuminati, quien remarcó que “la temporada ya está perdida”, aunque se esperanzó con la vuelta de los entrenamientos libres. Una frase que retumbó fuerte en los ánimos locales, en los pilotos de la ciudad que aguardaban una vuelta a las pistas en la cercana provincia.

Según lo remarcado por La Arena, Julio Illuminati aseguró que la temporada ya “está perdida”, aunque se mostró esperanzado de poder comenzar a mediados del mes próximo con las pruebas libres comunitarias. Además se lamentó por la decisión del municipio piquense de no rehabilitar el Autódromo Regional Ciudad de General Pico.

Hasta 2021

“La situación no da para que arranquemos. Ya lo definimos desde Federación, y más allá de que tenemos el permiso del gobernador (Sergio Ziliotto), no vamos a empezar con la actividad este año. Cuando se declaró la cuarentena, justo ese fin de semana, arrancábamos con el campeonato de karting y decidimos no hacerlo. A esta altura, al año ya lo damos por perdido”, dijo.

Sin embargo, existe la posibilidad de poder realizar pruebas comunitarias para las diferentes categorías, luego que días atrás se autorizara desde el Gobierno, tanto para el automovilismo, como para el karting, el motocross y el speedway. “Probar no está descartado. La idea nuestra es esperar a que pase este foco que se inició en Catriló, que ojalá se termine. Después, dentro de 15 o 20 días, veremos cómo está la situación. Quizá para mediados de agosto podamos comenzar con las pruebas comunitarias”, se dijo.

Carreras virtuales

Durante los primeros meses de la cuarentena, el Zonal 2000 realizó carreras virtuales a través de simuladores. Y el titular de la Fepad destacó la iniciativa “de los muchachos que se divirtieron virtualmente”. “Fue una muy buena movida, calmó las ansias por subirse a un auto de carreras”, sostuvo.

Las carreras virtuales fueron bien aprovechadas por los pilotos de Trenque Lauquen que de esa manera se mantuvieron “en carrera”.

Por último, desde el ámbito municipal se confirmó que no se rehabilitará el autódromo Ciudad de General Pico para las carreras de autos, y que en ese espacio se hará un ecoparque. Sobre este tema, Illuminati dijo: “Sabíamos que el Autódromo no se iba a reactivar, pero me da tristeza saber que no hay movimiento para hacer otro nuevo. Hay que ser conscientes que el lugar no estaba preparado para estas épocas, pero cuando estaba (Juan José) Rainone de intendente, habíamos tenido muy buenas charlas y estábamos con la exactitud de que si se cerraba este, se iba a hacer otro”.