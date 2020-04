Desde la CETL confirmaron que no van a llevar a cabo cortes de sus servicios

En consonancia con las restricciones decretadas por el Gobierno nacional en el marco del estado actual de emergencia sanitaria, la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen está llevando a cabo medidas pertinentes para cumplir, por un lado, con las normas que rigen desde el 20 de marzo pasado en todo el país y, por otro, para asegurar la prestación y atención de los reclamos de sus servicios esenciales y demás cuestiones que atañen al funcionamiento global de la entidad.

Por otra parte, y frente al panorama incierto a raíz de la pandemia, la Cooperativa ofrece a sus asociados en su sitio web www.cooptl.com.ar la información que necesita para acceder, imprimir y abonar sus facturas de electricidad, telecomunicaciones y celulares.

Cabe recordar que, previo al inicio de la cuarentena (viernes 20 de marzo), la Cooperativa ya había comenzado a tomar medidas de seguridad en sus diferentes áreas y había iniciado la distribución de sus facturas de servicio eléctrico y telecomunicaciones, la cual debió ser suspendida. Asimismo, se debió suspender también la toma de estado de los medidores urbanos y rurales.

En este contexto, el funcionamiento de la institución a partir de la cuarentena se limita a la atención de urgencias y reclamos de sus servicios esenciales y los servicios sociales.

n Cada servicio

En el Departamento Eléctrico se mantiene la atención de los reclamos a través de un telefonista en la guardia de la Cooperativa. Tanto las guardias urbanas como rurales se encuentran en expectancia en sus domicilios particulares y ante cualquier reclamo o urgencia, acuden a dar solución. A su vez, todas las obras nuevas y de mantenimiento han sido suspendidas.

En el Departamento de Telecomunicaciones el funcionamiento de este servicio es muy similar al del Eléctrico. Los reclamos se van a atender en la medida de lo posible sin el ingreso a los domicilios. Por lo tanto, de haber algún problema interno, no se podrá resolver ya que no está permitido el acceso a las casas, a excepción de Policía, Bomberos, Hospital, Clínica o algún centro de salud que dependa del Hospital.

En Servicios Sociales a partir de la cuarentena se suspendieron los velatorios. A la persona que fallece, la Cooperativa la retira del lugar donde se encuentra, se la prepara y se da traslado al cementerio, el cual incluso está cerrado al acceso de personas. Así los familiares deberán despedirse de su ser querido en el lugar del fallecimiento.

En tanto, Artículos para el Hogar y los salones comunitarios permanecen cerrados.

n Pago de facturas

Por otro lado, si bien en el sitio web de la entidad (www.cooptl.com.ar) el asociado cuenta con la posibilidad de acceder e imprimir sus facturas del servicio eléctrico, telecomunicaciones y celulares, y también se indican distintos medios de pago, esta situación va a generar que no todos los usuarios tengan la oportunidad de abonar sus facturas por no contar con recursos vía web ya que, normalmente, lo hacen en alguna boca de cobro, que hoy no estaría atendiendo. A tales efectos y mientras se extienda la cuarentena o lo que los organismos públicos regulatorios nacionales y/o provinciales dispongan y se normalicen esquemas de cobranza, la Cooperativa no realizará cortes de sus servicios.