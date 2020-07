Desde el Frente de Todos se repudió una “situación de intimidación institucional”

El Frente de Todos de Trenque Lauquen se sumó al repudio de “cualquier tipo de intimidación, control o persecución sobre la libertad de todas y todos las y los vecinos, y su posibilidad de manifestarse en forma pacífica ante una situación, que a la vista de todas y todos es injusta e injustificada” se señaló en referencia a lo sucedido en el marco de las manifestaciones llevadas a cabo por vecinos frente a la Cooperativa de Electricidad durante la última semana.

Desde este espacio político local se señaló que “en particular repudiamos el o los llamados que se hicieron desde la Policía local a las personas que se manifestaron la última semana contra el injustificado, desmedido y extemporáneo aumento de luz por parte de la Cooperativa de Electricidad. No son nuevas para las y los militantes del campo popular este tipo de acciones, en reiteradas oportunidades hemos comprobado que desde el edificio municipal la policía local ha tomado fotografías a quienes manifestábamos, quizá porque nunca llegó al extremo, quizá porque eran tiempos de macrismo, donde la violencia institucional, el apriete y el miedo eran moneda corriente”.

En otro párrafo del comunicado se expresó que “los tiempos han cambiado en el país y en la provincia no hay más lugar para este tipo de acciones, y no vamos a permitir que sea Trenque Lauquen, una comuna gobernada por Cambiemos (UCR + PRO), donde suceden persecuciones y aprietes a quienes desean manifestarse. No vamos a permitir que sea nuestra ciudad donde las peores prácticas del Macrismo se sigan repitiendo”.