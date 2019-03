Desde Cambiemos no prevén el surgimiento de nuevos precandidatos para competir en las PASO de agosto

Hace pocos días, La Opinión dialogó con varios dirigentes de la oposición quienes afirmaron que, desde los distintos sectores que la conforman, se está trabajando fuertemente en la búsqueda de una unidad para presentarse en las próximas PASO. En esta oportunidad, este medio tomó contacto con referentes del frente Cambiemos con el fin de conocer de qué manera se prepara el oficialismo local para participar de estos comicios que tendrán lugar en el mes de agosto.

En este marco, tanto desde la UCR como desde el PRO local, ambos espacios integrantes de la alianza gobernante, se afirmó que apoyarán decididamente al intendente Miguel Fernández en la búsqueda de su reelección. En tanto, se desconoce aún qué hará el presidente del HCD, Claudio Figal, quien el año pasado anunció su precandidatura a intendente aunque nadie sabe si lo hará dentro de Cambiemos o, bien, en Cambiemos +, espacio que formó luego de su distanciamiento del bloque que, dentro del Concejo, responde al jefe comunal.

Definiciones

En este sentido, Francisco “Pepe” Font, presidente de la UCR, comentó cómo se está trabajando de cara a las PASO: “Nosotros empezamos a tener algunas reuniones en febrero con integrantes del Comité y también con el equipo del intendente en las que empezamos a analizar una posible estrategia de cómo armar la lista, respetando la cantidad de gente que tendría cada parte que conforma Cambiemos, la UCR y el PRO. Estamos en eso, tratando de motorizar esto. Próximamente, seguramente la semana que viene, habrá una nueva reunión”.

Respecto de qué hará el edil Claudio Figal, Font señaló que “con Claudio no hemos hablado, no hemos planteado esa situación, no sabemos qué va a hacer. Básicamente hemos hablado de cómo armar un eventual nuevo gabinete o modificar algunos aspectos, o bien pensando dónde hace falta gente ya que algunos están pensando en otra funcionalidad del Ejecutivo y también del Concejo y otros ya se sienten agotados luego de estos cuatro años y no volverían a estar en la función. Hoy la consulta pasa por quién tiene deseos de integrar alguna lista o bien ocupar algún cargo dentro del Ejecutivo. También, quién le gustaría al intendente que sea su sucesor en caso de que él tuviera que ausentarse por licencia, viajes o vacaciones”, dijo antes de aclarar que “en ese sentido, siempre se ha respetado la designación del intendente del primer candidato a concejal. Hoy no hay ningún nombre, sí pensamientos en las personas que podrían ocupar ese lugar pero aún no hay nada definido. Hemos hablado más de qué perfil nos gustaría que tuviese, habida cuenta de que Alfredo (Zambiasio) no seguiría. De lo contrario, indudablemente, sería el hombre a determinar. Pero por una cuestión de salud, Alfredo abrió la posibilidad de que sea otra persona la que ocupe ese lugar. Estamos en eso. El radicalismo tiene gente para volver a armar una lista competitiva”.

Con Miguel

Consultado sobre si prevé la posible aparición de otro precandidato dentro de Cambiemos, Font fue contundente: “Decididamente vamos con Miguel, lo hemos manifestado una y otra vez: vamos a acompañarlo con toda la fuerza y también vamos a pelear por una candidatura en la provincia. Hoy no veo ninguna aparición de otro precandidato dentro de este espacio aunque, si apareciera, estaríamos de acuerdo en ir a internas en las PASO”.

En el mismo sentido, se expresó el presidente del PRO, Carlos Bilbao: “En lo que respecta al ámbito local, como PRO apoyamos al intendente, no estamos por ahora planteando otra cosa, creo que no va a haber ningún cambio importante de acá a las elecciones en ese sentido. Miguel (Fernández) tiene intenciones de renovar el mandato, nosotros creemos que ha hecho y está haciendo una buena gestión. Nosotros, en principio, lo vamos a apoyar y vamos a trabajar para que renueve su mandato. Independientemente de eso, de cara a las PASO de las que muchos reniegan, en caso de que alguien quiera participar habrá que ver de qué manera lo hace, si dentro de Cambiemos o por fuera. Es sabido Claudio (Figal) tiene intenciones y ganas de competir y de ser intendente, eso está claro pero, en lo que respecta a las PASO, no tenemos ninguna novedad de que él participe ya sea dentro o fuera de Cambiemos. Si va por afuera está bien, como en su momento fue Roig a través de una Unión Vecinal.

Listas

Respecto del armado de listas, el dirigente explicó que aún no se ha empezado a hablar aunque señaló: “Suponemos que pronto comenzará a haber una negociación o charla al respecto”, dijo para luego recordar que “cuando fue la elección de intendente en el 2015 el PRO armó una lista propia para ir a las internas y, en el 2017, armamos una lista de unidad, más allá de que luego Claudio se abrió. El planteo del PRO para este año es algo similar a lo que ocurrió en 2017, una lista de unidad con candidatos de distintos partidos que forman Cambiemos. Pienso que se dará una discusión parecida a la que se dio en la provincia de Córdoba o en la misma Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional también: charlar, ponerse de acuerdo y tener candidatos dentro de la lista del oficialismo.