Descartan que haya brotes de escarlatina y sarampión

En diálogo con La Opinión, Raúl Orellana, secretario de Salud del Municipio, negó que en Trenque Lauquen exista un brote de escarlatina y sarampión, y de esta manera dio por tierra los rumores que circularon en las últimas horas en parte de nuestra comunidad.

Al respecto el funcionario señaló que en la última semana se dieron algunos casos de dichas enfermedades, ante los cuales se tomaron los recaudos necesarios para evitar el contagio. Pero eso no implica que haya un brote y, menos, una epidemia.

n Sólo algunos casos

Orellana se refirió a los supuestos brotes de escarlatina y sarampión que se estarían dando en nuestra ciudad y señaló: “Estoy recorriendo los CAPS y no hay información acerca de ningún brote de este tipo”.

Sin embargo reconoció que “sí se registraron algunos casos la semana pasada, pero nada fuera de lo habitual. Y cuando se dan este tipo de casos lo que se hace es tomar las precauciones necesarias porque son enfermedades muy contagiosas”.

Por otra parte el funcionario indicó que “cuando se dan brotes o epidemias es el Consejo Escolar el que informa sobre ello así se toman todos los recaudos necesarios en el ámbito educativo para que la enfermedad no se expanda”. “De todas maneras no es el caso actual”, reafirmó, y agregó que “de todas maneras no se descuidan estos casos, pero no se trata de brotes. Lo que se hace es tomar precauciones para que no se expanda, sobre todo en las escuelas”.

n Vacunación

Por otra parte el médico habló sobre las campañas de vacunación que se están llevando a cabo y destacó que “se está trabajando muy bien”. “Hasta el momento se han aplicado más de 2.000 vacunas antigripales y se va a seguir haciendo calculamos que al mismo ritmo”, señaló.

En este sentido Orellana también destacó que “no hay faltante de vacunas porque Región Sanitaria está suministrando las dosis que se necesitan y que se aplican diariamente en el hospital y en los CAPS”. Y destacó que por calendario la vacuna antigripal es obligatoria para los niños de 6 meses a 2 años y para los adultos mayores de 65.

Por último informó que hoy se llevará a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura un encuentro donde representantes de toda la región analizarán distintas cuestiones vinculadas al ámbito de la salud.