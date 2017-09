Denuncias cruzadas entre dos municipios

Tomó vuelo un nuevo conflicto entre municipios desatado a partir de las inundaciones que está atravesando la región, en este caso a partir de la concreción de una serie de obras que derivaron en que hoy por hoy esté ingresando agua desde Daireaux al distrito de Trenque Lauquen mediante una cañería.

El caso ya lleva varios capítulos e incluso tuvo su eco en medios nacionales, desde donde se destacó que “crece la tensión entre municipios del oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires sobre el manejo de los cursos desbordados de ríos, arroyos y lagunas, que inundan más de 5 millones de hectáreas en una treintena de distritos”, agregándose que los intendentes de Daireaux y Trenque Lauquen tienen denuncias cruzadas presentadas ante la Justicia.

Primer problema

Según explicó el secretario de Gobierno trenquelauquense, Gustavo Marchabalo, el conflicto tiene sus raíces en una serie de hechos que se dieron hace aproximadamente un mes. “En momentos en que se había dado la rotura de las compuertas en Cuero de Zorro nos llegó una denuncia de un vecino de la zona de Trongé que decía que en el camino que divide los distritos de Daireaux y Trenque Lauquen estaban trabajando una retroexcavadora y un camión, que aparentemente se encontraban haciendo grandes cunetas y alteaban ese camino, pero llamaba la atención que no había agua alrededor y parecía que el trabajo no tenía sentido. Aunque fuimos al lugar y vimos que había agua cerca, detrás de una loma, era mucha y estaba dentro del territorio de Daireaux. No hicimos nada porque no pasaba nada, pero quedamos expectantes sabiendo qué pasaba. Y días después nos enteramos que habían cortado esa loma y encausado el agua en la calle, que estaba preparada como canal trayendo agua a la Ruta del Cereal y dejando aislado a Trongé”, detalló inicialmente el funcionario.

“Clandestina”

Marchabalo sostuvo que “siempre que se hace una obra para desviar un curso de agua la misma debe estar autorizada por Hidráulica o la Autoridad del Agua, y si no es así se trata de una obra clandestina y debe ser denunciada como tal”. Y así ocurrió.

Con todo esto, los siguientes pasos de parte de la Municipalidad de Trenque Lauquen fueron denunciar el hecho ante Fiscalía. “Paralelamente, como yo estaba en la zona de Girodías y el intendente (Miguel Fernández) en la zona de las compuertas junto con Alberto Micheloud (titular de la Región VII de Hidráulica) se le avisó y él (Micheloud) dijo que se cerrara, con lo cual lo que se hizo fue colocar en el camino un tapón de tierra”, marcó Marchabalo.

Rotura

Pero días después el director de Vialidad, Alberto Rodríguez Mera, fue llamado desde Daireaux y según el secretario de gobierno trenquelauquense se encontró con un grupo de entre 15 y 20 personas que “le dijeron, no de buena manera, que iban a romper el tapón”. “Nosotros lo que hicimos fue poner en conocimiento de esto al fiscal Juan Martín Garriz, quien dispuso una orden a Hidráulica y la Patrulla Rural de Daireaux para que vigilaran el tapón”, indicó Marchabalo.

Mientras que, según se contó, el pasado domingo, aparentemente a partir de una convocatoria, se conocieron noticias sobre la rotura del tapón y la colocación de un caño que ahora está conduciendo agua hacia Trenque Lauquen.

También desde la Comuna local se corroboró que el fiscal no autorizó ninguna obra para vulnerar el tapón, marcándose desde el ámbito dairense que la masa hídrica inundó campos y amenazó con obligar a la evacuación de quienes trabajan y viven de la actividad agrícola en la zona, según apuntaron distintos medios.

Vías

Por su lado, Marchabalo sostuvo que “todo partió de una obra clandestina, con una loma que no debió ser cortada y el encauzamiento del agua por un camino, algo que tampoco estuvo bien”.

Ahora está ingresando agua a Trenque Lauquen por un caño e inclusive el Municipio de Daireaux denunció que el tapón no estaba autorizado, aunque Marchabalo resaltó el aval de Micheloud, principal referente de Hidráulica en la región.

En tanto, ahora según el funcionario “hay varias vías para seguir: se puede convocar al diálogo, cosa que se ha intentado desde este lunes pero no se ha podido hablar con el intendente de Daireaux; otro camino es instar a Hidráulica a que intervenga y decida qué se debe hacer; y también se puede preguntar por qué no se intervino cuando colocaron el caño”. Aunque el funcionario consultado aseguró que la idea del intendente Miguel Fernández “es apuntar al diálogo”.