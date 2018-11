Denuncian la aparición de víboras en el sector de la AU

A través de las redes sociales vecinos de la Ampliación Urbana informaron acerca de la aparición de víboras de considerable tamaño en dicho sector de la ciudad y responsabilizaron por la presencia de dichos animales al estado de abandono en el que se encuentran algunos terrenos.

Además aseguran que no es la primera vez que se dan apariciones de víboras en esta zona de Trenque Lauquen conocida como ciudad satélite por lo que solicitan a las autoridades se tomen cartas en el asunto ya que se desconoce la peligrosidad de las mismas.

n Corten el pasto

A través de las redes sociales una vecina que reside en la Ampliación Urbana informó sobre la presencia de víboras en dicho sector de la ciudad.

Lo hizo a través de facebook donde publicó un texto acompañado de fotos en el que expresó: “Pido por favor que corten el pasto en la ampliación urbana. Ya no sabemos con quién hablar. En los terrenos que están vendidos pero que no están habitados encontrás cualquier cosa. Acá tengo una amiguita que se pasó para mi patio. Y no es la primera”.

La publicación fue compartida por muchos vecinos algunos de los cuales también manifestaron haber encontrado animales similares en los patios de sus viviendas.