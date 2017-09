Denuncia por fumigación cerca de la Ruta 33

A través de las redes sociales una vecina de nuestra ciudad denunció que en zonas cercanas a su domicilio, ubicado a pocos metros de la ruta 33, se llevaron a cabo fumigaciones, algo que según manifestó afecta de manera directa a la salud de su familia.

Al respecto, la vecina sostuvo que no es la primera vez que sucede un hecho de tales características y criticó a las autoridades municipales por no hacer anda al respecto. Por su parte, la titular del área de Medioambiente, Ana Paula Motrel, señaló que el hecho no fue denunciado y añadió que la pasada semana un vecino de dicho sector pidió la autorización correspondiente para fumigar ya que se encuentra dentro de la zona de amortiguación.

Quejas

En su escrito publicado en las redes sociales, la vecina afectada por las fumigaciones indicó: “Vivo con mi mamá y mi hermano cerca de la Ruta 33, atrás de la ex estación de servicio EG3. Estamos rodeados de campos donde se siembra, por lo tanto también se fumiga. Hoy (el jueves) nuestro vecino lo hizo, y esto es sólo el principio ya que en el verano más todavía. Cada vez que pasan fumigando por aire o tierra se llena el ambiente de olor a veneno. Mi madre ya es mayor y muy susceptible a olores, y yo tengo problemas respiratorios. Hoy no hemos podido comer nada de la huerta por miedo a que estén (los alimentos) contaminados”.

Asimismo contó: “En el verano le mandé un mail a la encargada de Medioambiente del Municipio. En el mes de febrero vino al campo y me dijo que la legislación sobre dónde se debe fumigar y dónde no, no es muy especifica, entonces no podían hacer mucho. Somos contribuyentes que pagamos los impuestos. Tenemos derecho a ser atendidos y defendidos. Al final, siempre es igual. Te dicen tres boludeces, te sonríen falsamente para quedar bien y se van. Total a nosotros, que somos cuatros gatos locos, que nos parta un rayo”.

Respuesta

En tanto que la secretaria de Medioambiente aseguró que por este caso en particular no se recibió denuncia. “De todas maneras en ese sector se está fumigando siempre y cuando cuenten con autorización porque se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento”, explicó.

Tras esto Motrel agregó que “en todo lo que es zona periurbana se está aplicando desde hace un tiempo pero se piden los permisos”. “Hemos tenido varias solicitudes en la última semana y justamente uno de los que dimos es de un productor de esa zona, que posiblemente sea el del caso denunciado por esta vecina”, marcó.

Por otra parte la funcionaria sostuvo que “desde el Municipio se está trabajando en una aplicación para teléfonos celulares donde se puede ver el lote que se está fumigando, de quién es ese lote y si está autorizado para hacerlo”. “Es una aplicación que calculamos estará disponible en octubre o noviembre”, adelantó.

Por último reiteró que “siempre y cuando se tenga la autorización correspondiente en la zona de amortiguamiento está permitido realizar aplicaciones y es algo que se viene haciendo desde hace varios meses”.