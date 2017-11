Denuncia del Sindicato y respuesta desde el Ejecutivo comunal

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Trenque Lauquen se comunicó que este lunes ingresó al Municipio una nota dirigida al intendente interino, Alfredo Zambiasio, donde “se informa el accionar que viene teniendo una directora de área” que, según la secretaria general del gremio, Micaela Coronel, ha registrado problemas con seis trabajadores comunales “por suspensiones, traslados de área y rescisión de contrato”. Aunque hubo una respuesta desde el Ejecutivo, señalándose entre otras cosas que lo nota no especifica claramente el caso al que refiere y que no está firmada por ningún damnificado, solamente por Coronel, a quien, según el secretario de Gobierno Gustavo Marchabalo, “se le está solicitando la personería que invoca tener”.

En un comunicado que hizo público la entidad adherida a la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) se marca que la funcionaria en cuestión “ha dejado cesantes ya en el transcurso que lleva en el cargo a dos compañeros, haciendo omisión a la Ley 14.656, la cual establece que al año de contrato se adquiere estabilidad” y “de igual forma ha trasladado a varios compañeros de áreas, sin justificativo”. “Debido a que continúa actuando de la misma forma, amenazando con suspensiones y la no renovación de contratos, es que desde el STMTL se tomó la decisión de hacer público tal accionar, y comenzar con las medidas judiciales correspondientes, como así también dar informe al Concejo Deliberante. Las leyes y los derechos se respetan… el abuso de poder y el maltrato laboral son delitos”, se señaló en una nota emitida por la comisión directiva del Sindicato.

n Notas

En tanto, en diálogo con La Opinión Coronel explicó: “Hasta el momento registramos 6 compañeros que han tenido problemas con esta persona, ya sea por suspensiones, por cuestiones de traslados de área y por rescisión de contratos. En su momento, cuando surgió el primer caso, lo planteamos al intendente y él dijo que confiaba plenamente en esa persona, pero ahora se está yendo de las manos”.

Con todo esto, la referente sindical explicó que ayer también se iba a entregar una nota referida al caso en el Concejo Deliberante para que el cuerpo legislativo esté informado sobre la situación y se esperará una respuesta del Ejecutivo en el transcurso de la semana. A la vez que apuntó que “si no se toman medidas con respecto a la funcionaria o ella no cambia de actitud se tomarían las medidas judiciales correspondientes”. “Sabemos que en un comienzo hubo un caso puntual interno, pero el resto de los dilemas que surgieron fueron por diferentes cuestiones”, señaló Coronel, quien añadió que el área en cuestión, “el de Discapacidad, es el único sector desde el que se acercaron para manifestar este tipo de problemas”, más allá que han surgido en otras áreas diferencias pero que no han pasado a mayores porque se ha llegado a un acuerdo o se ha podido dialogar”.

“Sin demasiado fundamento”

Mientras que el secretario de Gobierno municipal Gustavo Marchabalo manifestó estar al tanto del tema y dio explicaciones además de realizar algunas observaciones.

“Ayer (por el lunes) a la mañana vino a hablar conmigo una empleada a cargo de Adriana Arias que manifestó algunas cosas, haber tenido algún intercambio. La escuché, y le dije que iba a hablar, pero la charla no tuvo un alto grado de voltaje. Fue un diálogo tranquilo, con la preocupación que corresponde pero ameno. Y más tarde me entero de la presentación de una nota firmada por Micaela Coronel haciendo referencia a un tema sin demasiado fundamento porque la nota no estaba firmada por la empleada a la que refiere ni dice quién es. Puedo imaginar que era la misma persona que había venido más temprano, pero la nota no se condice con lo que me había dicho esa empleada, cosa que no me parece extraña porque ya nos ha pasado tener alguna cuestión con un empleado y que luego el Sindicato actúe de una determinada forma, sin que se condigan algunas versiones”, comentó.

También el funcionario contó que ya habló con Arias sobre esta cuestión. “Me reuní con Adriana, estuve charlando, le transmití la actitud de la empleada pero el tema se trató de una forma habitual. Llamó la atención el tenor de la nota y que la firme ella (Coronel) sola, sin el aval de quien dice representar. Además estamos solicitando la personería que invoca tener”, remarcó, agregando que el Municipio pide “que al hacerse cualquier presentación desde una entidad como un sindicato se acredite la inscripción conforme a la Ley de Asociaciones Sindicales.

Y tras esto, Marchabalo volvió a resaltar que la nota “no identifica quién es la persona involucrada y directamente arremete ante una funcionaria sin decir tampoco cómo fueron los hechos que justificarían sus dichos”. “Y si es la persona que estuvo conmigo el tenor del reclamo no se condice con la nota”, añadió.

n Pasos a seguir

Por último, el secretario de Gobierno indicó que “los pasos a seguir serán los que corresponden, primeramente se hablará con el responsable del área en cuestión y todo se resolverá por los carriles normales”, especificando que “la presentación de la nota no modificará en nada lo que la Municipalidad hará al respecto”.