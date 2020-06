Defensa del Consumidor sigue recibiendo muchas y variadas denuncias

En el marco de la pandemia de Covid-19 y a raíz de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, como ya se anunció semanas atrás, la Oficina de Defensa del Consumidor continúa desarrollando su trabajo de manera virtual en buena parte.

La atención a los vecinos no se vio interrumpida mas allá de un paréntesis de unos días. Y en diálogo con La Opinión el titular de la oficina, el abogado Nicolás Roura Darricau, habló sobre la nueva modalidad de trabajo adoptada en el marco de la pandemia mientras que en referencia a las cantidades y tipos de denuncias señaló que en líneas generales no hubo cambios respecto a los tiempos previos al avance del Covid-19, aunque sí habló de algunas variantes en torno a reclamos que se notaron ligados a la venta on line.

Sobrepasados

El funcionario sostuvo que “en general el trabajo se está llevando adelante normalmente”. “Aunque quizás estamos un poco sobrepasados a raíz de que por el periodo de tiempo que la oficina estuvo cerrada, que fueron unas semanas, se acumularon y atrasaron algunos temas. Y a eso se le sumaron las nuevas denuncias y reclamos lo que hace que el trabajo sea bastante aunque nada que no se pueda sobrellevar”, explicó.

Denuncias

Por otra parte Roura señaló que en el marco de la pandemia los reclamos y denuncias mas frecuentes no difieren de las que se venían atendiendo en la oficina local previo a la llegada del Covid-19.

“En cuanto a las denuncias que se reciben no hay ninguna en particular que se destaque sobre el resto por la masividad de las mismas. Las denuncias son más o menos las mismas de siempre. Quizás hubo una seguidilla de reclamos o denuncias contra Mercado Libre y Correo Argentino que han tenido dificultades para cumplir los plazos de entrega de los pedidos. Eso fue más que nada al principio de la pandemia, pero con el paso del tiempo se va normalizando. Y en lineas generales no hay nada fuera de lo común”, indicó.

Por último el funcionario reiteró que para formalizar nuevas denuncias los vecinos deberán sacar un turno vía e-mail o por teléfono y cuando sean citados tendrán que presentarse en las oficinas respetando todas las medidas sanitarias dispuestas, como el uso de barbijo y el distanciamiento social.