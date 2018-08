Defensa Civil y una importante tarea de capacitación en primeros auxilios y RCP

Tener personal entrenado, un protocolo de acción y una red de trabajo tejida con distintas áreas y sectores de la comunidad en la que cada parte sepa qué hacer y cómo hacerlo, en forma individual e interrelacionada, es vital para dar la respuesta necesaria en el momento de enfrentar una emergencia, sea del tipo que fuere. El simulacro de accidente vial que se realizó hace poco tiempo en la esquina de la estación de trenes de Trenque Lauquen dio una idea cabal de la importancia que reviste la preparación adecuada para reaccionar debidamente. Fue el botón de muestra.

Sin embargo hay otras emergencias menos impactantes, tal vez, más cotidianas, que también demandan de un adiestramiento específico. De un aprendizaje para comportarse con criterio y conocimiento básico ante situaciones de primeros auxilios que pueden incluso salvar una vida: por ejemplo de qué manera tratar rápidamente una herida, hemorragias, desmayos, convulsiones, quemaduras, fracturas, obstrucción de vías aéreas y hasta reanimación cardiopulmonar.

n Por el sector rural

Defensa Civil, un ente municipal que depende directamente del Intendente -es el Jefe-, y que en nuestro distrito coordina operativamente Nicolás De Paulo -está dentro de la órbita de la Dirección de Protección Ciudadana-, no descuida ninguno de los dos frentes. Y se ocupa de trabajar cuando aún no han ocurrido las cosas para que la eventualidad de una contingencia indeseada no sorprenda.

Una de las tareas que realizó este año fue recorrer todas las escuelas y jardines de infantes rurales, 53 en total, más otras dos instituciones educativas, para capacitar de un modo simple en Primeros Socorros y RCP a docentes, alumnos y familias que se encuentran a una distancia considerable de cualquier centro asistencial.

“El objetivo es enseñar con este taller en todos aquellos lugares donde un servicio de emergencia, una ambulancia, no llega de manera sencilla, muy por el contrario, tarda una buena cantidad de tiempo en hacerlo”, explica De Paulo.

Las escuelas de nivel primario que recorrieron fueron la nº 6 25 de Mayo, en Estancia Nueva Castilla; nº 9 Constancio C. Vigil, en Paraje La Cora; nº10 Antártida Argentina, en Paraje Mari Lauquen; nº11 José Hernández, en Colonia Martín Fierro; nº12 Ricardo Gutiérrez, en Paraje La Carreta; nº13 Jorge Juan Jáuregui, en Francisco De Vitoria; nº14 Guillermo Brown, en Paraje La María; nº15 Carlos María de Alvear, en Primera Junta; nº16 General Manuel Belgrano, en Paraje Las Guasquitas; nº18 Martín Miguel de Güemes, en Paraje Francisco Magnano; nº19 Islas Malvinas, en La Zanja; nº20 Tambor de Tacuarí, en Trongé; nº22 Paraje Santa Margarita -Camino de las 13 Plantas-; nº23 Mariquita Sánchez de Thompson, en Paraje Las Tunas; nº24 Remedios de Escalada de San Martín, en Paraje Los Chañares; nº25 Mariano Moreno, en Paraje Corazzi; nº26 Juan José Paso, en Paraje Lértora; nº27 Fray Luis Beltrán, en Estancia Maya; nº28 Batalla de San Lorenzo, en Paraje La Elvira; nº29 Dardo Rocha, en Estancia La Candelaria; nº31 José María Paz, en Estancia El Correntino; nº32 Nicolás Avellaneda, en Colonia Emanuel 1º; nº37 Dr. Adolfo Alsina, en Colonia El Mate; nº40 Ricardo Güiraldes, en Estancia San Pedro; nº41 Eva Perón, en Estancia San Eduardo; nº42 Bartolomé Parodi, en Paraje La Porteña; nº43 Luis Piedrabuena, en Colonia Santa Ana; y nº44 Juan Bautista Azopardo, en Girodías.

También visitaron para realizar la capacitar los Jardines de Infantes nº914 Paraje Nueva Castilla, en Mari Lauquen; nº17 Adolfo Alsina, en Colonia El Mate; nº911 Sara Marino, en Colonia Martín Fierro; nº10 en Francisco De Vitoria; nº3 en Trongé; nº14 en Colonia Martín Fierro; nº912 en Girodías; nº18 en Mari Lauquen; nº2 Almirante Guillermo Brown, en Paraje La María; nº6 en Estancia San Eduardo; nº7 en Paraje La Porteña; nº13 en Primera Junta; nº11 en Paraje Francisco Magnano; nº910 Augusto Oustry, en Paraje Las Guasquitas; nº8 en Colonia Emanuel 1°; nº9, en Estancia La Candelaria; nº15 en Paraje Santa Margarita; nº4 en Paraje La Elvira; nº12 en Paraje La Carreta; nº5 Juan José Paso, en Paraje Lértora; nº16 en Estancia El Correntino; nº1 Islas Malvinas, en La Zanza; y nº904 Doctor Jorge Alberto Simini, en Beruti.

Y a ese listado de escuelas y jardines deben sumarse el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) nº11 en Colonia Martin Fierro y el Instituto Padre Castellaro, en Beruti.

n Escuelas urbanas

“Nuestra actividad continúa ahora en las escuelas urbanas, a las que damos talleres de RCP y un plan de evacuación”, precisa De Paulo, quien además comenta que ahora están brindando “una capacitación en RCP al personal de la U20 Las Tunas” y adelanta que próximamente comenzarán a hacerlo con personal municipal y en otros casos abiertos a la comunidad en conjunto con las asociaciones barriales.

En el marco de tareas preventivas asisten con plan de emergencias en espectáculos deportivos, recitales, distinto tipo de eventos e inclusive abordan la educación vial para los más chicos con una pista de manejo.

En referencia a situaciones de intervención más complejas, remarca que Defensa Civil se nutre y cuenta con el respaldo de diferentes áreas del municipio -Salud, Desarrollo Humano, Vial, Infraestructura, entre ellas-; de entidades como Bomberos Voluntarios de Trenque, 30 de Agosto, Beruti y localidades vecinas; de la Policía; de la Cooperativa de Electricidad y de Camuzzi. “Y también de un grupo de voluntarios, unas 20 personas, que colaboran en distintos eventos en los que participa Defensa Civil”, completa De Paulo.

Asimismo Defensa Civil dispone de una carpa de 10×7 metros que se puede utilizar como hospital de campaña, de un móvil propio y del apoyo que las áreas y entidades mencionadas brindan con vehículos y herramientas para afrontar las diferentes emergencias que puedan ocurrir.