Décadas de lucha

Entre los asuntos más importantes surgió la construcción de la autopista de la ruta 5 hasta Bragado y trabajos de repavimentación de esta última ciudad hasta 9 de Julio, y desde este punto hasta Carlos Casares.

Es muy plausible la noticia porque además, se relaciona con Trenque Lauquen, aunque los trabajos anunciados no llegan a nuestra ciudad ni a la localidad de Pellegrini. Los memoriosos recordarán que por los años ’60 llegó a Trenque Lauquen el presidente Frondizi, y como gran anuncio de gobierno nos informó que la pavimentación de la ruta 5 llegaría a nuestra ciudad.

El solo pensar que han pasado desde entonces más de medio siglo, casi sentimos que perdemos la noción del tiempo. En ese lapso, el hombre llegó a la luna, pero también constatamos que hay en el planeta seis millones de niños a la puerta de la muerte por desnutrición, y en nuestro país, en Formosa, por falta de alimentación murieron dos niños y hay cientos en provincias del norte que están en zonas de riesgo.

La repavimentación de la ruta 5 hasta Santa Rosa, al igual que la 33 Bahía Blanca-Rosario, es una cuestión estratégica y no debiera demorarse más. Hay que ponerse las pilas de una vez por todas y hacer las obras de infraestructura que el desarrollo del país reclama con urgencia desde hace décadas.

Estamos confiados en que gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no defraude las expectativas que hay sobre su vocación y capacidad para superar una larga etapa de estancamiento, y nos muestre que es posible alcanzar un desarrollo que en el corto tiempo podamos vivirlo y disfrutarlo. No hay futuro posible sin un presente comprometido.