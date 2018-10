De Vido, condenado a 5 años y 8 meses por la tragedia de Once

La condena es la primera que recibe De Vido, que está preso –en forma preventiva- desde octubre de 2017 en la cárcel de Marcos Paz, fue menor a la que pidieron la fiscalía, de nueve años, y la Oficina Anti corrupción, de 10 años. La decisión fue firmada por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López, que lo absolvieron por estrago culposo.

El tribunal también dictó condena contra Gustavo Simeonoff, ex director de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).

De Vido escuchó el veredicto desde la cárcel de Marcos Paz donde se encuentra detenido en otra causa que lo investiga por irregularidades en su función como ministro del kirchnerismo.

Por la mañana, cuando pudo expresarse por última vez ante el Tribunal a la espera de la sentencia, De Vido argumentó que había llegado como acusado en esta causa -la segunda que analiza las responsabilidades gubernamentales en torno a la tragedia de Once- como supuesta “víctima de una perversa persecución política-mediática-judicial”.

María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, fue quien, con la bandera en mano, animó a los familiares de las víctimas: “La primera condena contra De Vido en Once la conseguimos nosotros”, resaltó.

Después de escuchar a más de 70 testigos durante un año de audiencias, el fiscal ante el tribunal, Juan García Elorrio, había pedido 9 años de cárcel para De Vido, que llegó al juicio procesado por “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas, más una por nacer y lesiones que sufrieron 789 personas” y por defraudación contra la administración pública.

Por su lado, la Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante, había solicitado una pena de diez años de prisión para el ex funcionario K, al acusarlo de estrago culposo agravado por muerte y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La otra querella de familiares, representada por Javier Moral, había pedido el sobreseimiento del ex ministro respecto del delito de estrago culposo, pero sí lo cree responsable de la administración fraudulenta. Por eso pidió una pena de cuatro años y medio de prisión.

Este juicio dio inicio por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que tuvo a cargo el primer proceso por la Tragedia de Once, por la que tras el fallo reciente de la Sala III de la Cámara de Casación, se detuvieron a 23 acusados, entre ellos a Juan Pablo Schiavi, al motorman Marcos Córdoba, Claudio Cirigliano y 17 ex directivos de TBA, la concesionaria ferroviaria.

El 29 de diciembre de 2015, cuando el TOF 2 dio a conocer la sentencia de los 28 procesados en el primer juicio por la tragedia, pidió que se investigue a De Vido. Hasta entonces, el poderoso ex funcionario no había sido vinculado al caso. El argumento fue que el ex ministro -que entre 2003 y 2012 tuvo bajo su órbita a los ferrocarriles- no podía desconocer lo que pasaba con los trenes. Además, él era el responsable de pagar los subsidios que no fueron destinados a la mejora del servicio o el mantenimiento de los trenes. (DIB) AL