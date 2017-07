De Vido, Círculo Médico el servicio telefónico y el kartódromo en la AU

n Por teléfono

Carmen se comunicó para dejar el siguiente mensaje: “Todos lo que contó Ana María (Ford) en el diario del domingo yo lo pasé, tenía sabañones y en el trabajo había estufa a leña, qué desesperación con la picazón en las piernas. Ana, qué lindos recuerdos, te felicito por la nota”.

Un vecino expresó: “¿Quieren sacar a De Vido porque tiene causas judiciales, sáquenlo. Eso sí, no se olviden que Macri tiene 200 causas y 90 funcionarios imputados por corruptos. Basta con la doble moral”.

n Una vecina expresó: “Una vez más siento vergüenza por el congreso argentino que no pudo a echar a un delincuente como De Vido”.

Marta reflexionó sobre el problema entre el Círculo Médico y la mayor parte de las obras sociales sindicales locales. “Soy de la zona, pero me atiendo con médicos de Trenque Lauquen. Me preocupa el conflicto de las obras sociales ya que pienso que el hospital con muy buena disposición atenderá a la gente de ahí ¿Y los de la zona? Que se solucione el problema. Tendrán que poner buena voluntad de ambas partes”, apuntó.

n Por whatsapp

Un vecino treintense reclama por cuestiones de servicios telefónicos. “Telefónica hace una semana que no tiene servicio en 30 de Agosto, tampoco hay respuesta de la compañía de cuándo se soluciona. Es increíble que estemos incomunicados siendo la conectividad el emblema de la década”, afirma.

Otro vecino, pero de Trenque Lauquen, también reclama por cuestiones de telefonía e Internet, en este caso a la CETL. “La propia Cooperativa, por un error de ellos, me cortaron el cable del teléfono, luego tardaron una semana para arreglarlo. Ellos mismos me dejaron sin servicio y después dieron mil vueltas e incluso hubo que reclamar varias veces. Espero que se tenga en cuenta esto a la hora de la facturación”, cuenta.

Hay preocupación por el fútbol de Primera para la temporada 2018: “Espero que la Liga Trenquelauquense de Fútbol tome con la seriedad del caso el tema de Sarmiento, porque con 9 equipos no habrá campeonato para nadie y se termina el fútbol en la ciudad. Y el resto de los clubes también deben colaborar y no mirar para el costado, porque esto nos afecta a todos”.

Otra mirada más dura sobre el caso de Sarmiento que apunta a la institución ferroviaria: “La gente quiere que la Liga se haga cargo de Sarmiento, pero con ese criterio el día de mañana se va a tener que hacer responsable de todas las instituciones que no puedan afrontar la competencia y no me parece correcto. Si no se preocupan los propios dirigentes de Sarmiento, ¿quién pretenden que lo haga?. Además, primero deben resolver las cuestiones internas y definir qué quieren para el futuro”.

Fue uno de los temas más comentadas de la semana en la ciudad: “Lo de Sarmiento surgió a los ponchazos y termina de la misma manera, nunca se pensó en hacerlo sustentable en el tiempo y hoy se pagan las consecuencias. Lo lamento por los verdaderos hinchas del club”.

n Por la web

Sobre el proyecto de construir un kartódromo en la Ampliación Urbana, José opinó que “estos son unos vivos que se quieren hacer de tierras gratis, para hacer un negocio que sólo les interesa a ellos. Salgan a comprar las tierras si quieren un kartódromo. Además las tierras que refieren, que ellos dicen que es un bajo, en realidad es un humedal, única lonja de tierra sin sembrar en el que viven animales y aves silvestres”.

Juan, sobre el mismo tema, opinó: “En 3, 2, 1, se derrumban los precios de los terrenos en la Ampliación Urbana. A quién se le ocurre hacer un kartódromo en la zona nueva de la ciudad. Qué lindo tener el ruido a motito todos los fines de semana. Un globo amarillo para el de la idea”.