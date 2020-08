De tener sobrepeso a ser un atleta de alto nivel

Todo aquel que siga las maratones de la ciudad, especialmente el Maratón de Reyes, conoce a Eladio Helguera. El “Negro”, Eladio, ese que siempre va hablando mientras corre por cada rincón de la ciudad, juntando tapitas, parando para charlar en medio de un entrenamiento y disfrutando, siempre, de este deporte. Eladio tiene 52 años pero realiza deportes desde muy pequeño. Primero arriba de la bicicleta y luego trotando. Una historia de vida siempre ligada a estos deportes, con infinidad de historias y anécdotas, que se renuevan en cada asado o reunión entre amigos del atletismo. Un Eladio que nunca se calla, siendo siempre el que más veces levantó la voz para que los atletas locales sean reconocidos económicamente en el Maratón de Reyes, pero que además corre y muy fuerte. “Si a mis 52 años puedo seguir corriendo 7 o 10 kilómetros a 3’30’’ el mil estoy más que conforme”, sostuvo Eladio que tiene a su rival, y amigo, Matías Velázquez, como ejemplo a seguir.

Esta es la historia de unos de los atletas más conocidos por todos, el famoso “vamos Eladio” que suena en las calles céntricas de la ciudad está referido a él, un atleta que supo volver a correr competitivamente a pesar de tener un sobrepeso de más de 40 kilos.

La Hispano France

La historia de Eladio Helguera en el deporte comienza arriba de las dos ruedas. “Si mal no recuerdo era el año 1979. En la plaza San Martín se empezó a hacer un campeonato de 7 u 8 fechas y mi papá, que era muy deportista en ese sentido, me dijo que había una carrera. Como era una carrera de bicicleta y por la Plaza, yo fui con mi bici de carrera, una Hispano France que en ese momento era una eminencia. Cuando me presentó en la línea de largada, todas las otras eran BMX, imaginate la cantidad de vueltas que le saqué a los otros muchachos, me querían matar. Esa debe haber sido mi primera carrera con unos 11 años y me acuerdo que estaban chicos como Martín Perroni, “Pencho” Sibeira, “Tito” Molinari que corría en otra categoría y José María Bernasconi.

Con el ciclismo y de manera competitiva Eladio estuvo hasta 1989. “También había hecho algo de natación y pedestrismo con mis primeras Maratones de Reyes en 1984 y los primeros triatlones con Raúl Sanutto en 1985. En casa siempre mi papá me acompañó mucho en el deporte y, así como estuvo la Hispano France, fueron pasando otras bicicletas que luego se fueron vendiendo”, recuerda Eladio.

“Siempre me gustó hacer deporte y con el atletismo se dio que la primera Maratón de Reyes que corrí en 1984. La hice porque esa tarde estaba en la casa de Edgardo Molinari y me dijo de ir a correr, yo le dije que sí porque pensé que se refería a salir a trotar, pero no, ahí nomás nos fuimos a inscribir y esa misma noche largué en Reyes. Después de esa carrera estuve una semana en cama, no me podía mover, me dolía todo, ese fue mi inicio en el pedestrismo. Creo que llegué en el puesto 100 de la general y la corrí con Horacio Loinaz. Me acuerdo que después de la carrera fuimos a la cena y al día siguiente comencé a sentir todos los dolores en el cuerpo. El lunes no me podía levantar de la cama, estaba destruido”.

Siendo un niño, en su etapa de ciclista.

Volver a trotar

Para Eladio llegó un momento en que decidió alejarse del deporte, fue en la temporada 1989-1990 y así lo recuerda: “Me tomé un descanso. Le dije a mi viejo que iba a parar 2 meses y él me dijo ‘no volvés más’ y no estaba tan equivocado, me llevó varios años regresar, hasta que entre el 1993-1994 volví con mi señora caminando en el Parque y con 40 kilos más. Me acuerdo que cuando quería trotar me dolían las piernas, rodillas, los tobillos, así que empecé caminando, luego alternaba unos trotes, pero tenía sobrepeso, de los 68 kilos pasé a los 103, pero con constancia fui volviendo, me fui juntando con esos locos personajes que tenía la ciudad, como ‘Felpo’ Toledo y así me fui animando a trotar y correr un poco más y le agarré el gustito a correr y no lo dejé más. De ese 1993 no dejé nunca más de correr”.

Con sólo 25 años Helguera le daba pelea al sobrepeso y volvía para siempre al atletismo de calle. “No hay que darse por vencido. Hay que ser realista, yo no podía correr, así que empecé caminando y luego intercalando con metros de trotes, hasta que pude correr la vuelta completa al Parque que tiene casi 2 kilómetros, hasta que un día corrí 14 vueltas seguidas y me pasó como Forrest Gump, me cansé. Llegó un momento en que me había cansado de dar vueltas, me había aburrido de correr tanto, pero en esos años el Parque, con su calle de tierra, era nuestra pista de atletismo”.

El nivel en Reyes

“En los finales de los 90’ había muchos chicos de la ciudad que corrían muy fuerte. Estaban los Schejtman, Rubén todavía no tanto, pero los otros hermanos como Eduardo y Darío eran tremendos, también Matías Velázquez, Marcelo Taybo, o Florentino Peralta, chicos que corrían muy bien y era difícil seguirlos”. Eladio tiene al atletismo como su cable a tierra y lo disfruta de todas las maneras. “Yo soy un admirador ferviente de Kenenisa Bekele, tenga o no tenga los récord, para mi será el mejor, lo llevo en el corazón, y por suerte acá me ha tocado ver a muy grandes corredores, pero no hay duda de que por afinidad elijo siempre a Matías Velázquez. Respeto a todos los corredores locales, pero lo de Matías es una cosa de locos. También he disfrutado de José Luis Luna, Julio Gómez, Miguel Barzola, Jorge Monin o el mismo Carrizo. Yo los vi correr a todos esos en Reyes y volaban”, sostiene Helguera, que año a año, debe pelear duramente para seguirle el paso a Matías Velázquez en la carrera de veteranos de Reyes.

Una amistad de años, con Matías Velázquez

Tantas ediciones corriendo, ha sabido estar en varios recorridos y además saber analizar una prueba muy rápida. “No tuve la suerte de correr en el circuito de tierra en Reyes, ya cuando arranqué en 1984 estaba el trazado asfaltado, el que se iba por detrás de calle Orellana y se pasaba por las salas velatorias, se volvía por Cuello hasta la Villegas. También estaba el que pasabas por calle Roca o San Martín, pero creo que de todas las variantes el actual es el mejor. Tiene su dificultad porque uno pasa constantemente por calle Villegas, siempre con mucha gente y no podes bajar nunca el ritmo. Antes cuando agarrabas por la calle San Martín, que era más oscura y no había tanto público, te permitía aflojar un poco el ritmo y respirar. Ahora no, es todo más intenso y hay que saber manejar esa presión de la gente. Reyes es una carrera corta y muy rápida, y si salís muy fuerte y te ahogas no hay tiempo después para recuperarte, y si salís muy lento después tampoco tenés tiempo para mejorar, es una carrera muy difícil estratégicamente”.

Su amor por el Maratón de Reyes lo ha tenido siempre en la línea de partida desde el 1994, sólo una vez faltó a la cita. “La carera del 2001 es la única que no corrí. Pasó que en el 2000 nació Martina (su hija mayor) y colgué las zapatillas. Yo pensaba que nada me iba a llevar a dejar el atletismo pero el nacimiento de mi primera hija lo logró. Dejé todo por un año. Volví recién en el Maratón de Reyes de 2002. Ahora no se me pasa por la cabeza parar”.

Corriendo con su hija Martina.

Debut en 42k

Eladio Helguera es otros de los atletas de renombre que le “esquivaban” a correr los 42 kilómetros, esa mítica distancia del atletismo. En la década del ‘90 y comienzos del 2000 los Maratones, propiamente dicho, no eran tan comunes, ya que predominaban las carreras de corta distancia, como los 7.500 y 10.000 metros. Fue luego del 2010 que el furor por el atletismo popular en todo el mundo abrió las puertas a que muchos se animarán a cubrir los difíciles 42 kilómetros. “En esas épocas estaban las carreras emblemáticas, como A Pampa Traviesa o Rosario, pero no era tan común pensar en correr un 42k. Ahora es muy diferente, nosotros tenemos en Trenque Lauquen corredores como Favio Robredo que ha corrido hasta 4 maratones en un año, hay muchas ofertas ahora. Yo me acuerdo que siempre les decía que estaban locos. No me entraba en la cabeza que alguien pueda correr 42 kilómetros, hasta que un día me decidí. Fue mi mujer la que me dijo que probara y entonces elegí ir a correr la de Mar del Plata. Esa es una carrera muy brava, con un circuito con desnivel, pero donde el clima suele complicar bastante, ahí corrí 2 años seguidos. El debut lo disfruté mucho, en cambio al año siguiente se sufrió con un fuerte temporal”.

Pero para atletas como Helguera, Schejtman o Gómez Kistner, pasar de correr 10 kilómetros a 42, significa enseñarle al cuerpo y la mente a correr más lento. A competir a ritmos largos en relación a lo acostumbrado. “Uno está acostumbrado a correr 7 o 10 kilómetros a ritmo fuerte y pasar a un Maratón es un cambio rotundo. Te tenés que olvidar del ritmo del 3’30’’ el mil y acostumbrar el cuerpo a correr a 4’ o un poco más arriba el kilómetros, a correr más tiempo, y eso es un sacrificio muy grande para el cuerpo, para las rodillas y los tobillos. Cuando lo empecé a entrenar mi filosofía fue no pensar en ritmo sino en tiempo, entonces mis entrenamientos eran de trotar una hora y media a dos horas, a ritmo lento”.

“Los 42 kilómetros es una distancia muy diferente a todas, porque tenés mucho tiempo para todo, para pensar en el entrenamiento, en la familia que siempre te está acompañando, en la estrategia, hay siempre tiempo para recuperarse a todo. Las tres maratones que corrí las disfruté mucho, con sus variantes, hasta las del temporal en Mar del Plata, cuando la primera vuelta la dimos con Gustavo Gatti y Paola Griffa, y en la segunda vuelta se levantó un temporal de lluvia y viento que no te permitía avanzar. Me acuerdo que en esa carrera en el podio estaban Luis Molina y Ulises Sanguinetti y se tuvieron que ayudar a subir al podio porque el viento los tiraba”.

En Bahía Blanca, en el podio junto a Emanuel Ginobili.