De intercambio: esa rica experiencia que “te cambia la vida”

Sin dudas visitar y conocer otra cultura es una experiencia inolvidable para todo aquél que tenga posibilidades de realizar un viaje hacia algún lejano país. Y es sabido que los viajes de intercambios posibilitados por Rotary Club Trenque Lauquen a jóvenes de la ciudad son una oportunidad que sabe ser aprovechada convenientemente por muchos adolescentes que se animan a estar varios meses lejos de casa.

Y si bien al principio puede existir algo de temor e incluso en algún momento ganas de volverse, el balance general de la experiencia nunca es negativo. Por el contrario, todos regresan con ganas de viajar otra vez.

La Opinión dialogó con los jóvenes Matías Ustarroz, Francesco Biondi, Candela Barragán y Florencia Sosa Villaro quienes contaron sus respectivas experiencias.

n En la India

Matías Ustarroz estuvo en La India casi 11 meses. “Hace un mes que estoy de vuelta –contó-. La India es muy diferente a todo lo que nosotros ya conocemos porque Europa se puede parecer mucho a la Argentina y a otros países de Latinoamérica por la cultura y la forma de vivir, pero India tiene diferente cultura y en un primer momento te llama la atención porque es un choque muy fuerte y en algunos momentos uno se quiere volver rápidamente. Pero no por extrañar sino por la diferencia que se encuentra en la manera de vivir”.

Respecto de cuáles son esas diferencias que le resultaron más notorias, Matías contó que “hay una sobrevaloración de la figura del hombre y cierta desvalorización de la mujer. Por otro lado, el tráfico es una locura. Pero quiero aclarar que no estoy despreciando a la India, todos los países tienen sus cosas buenas y malas. Y la India es el segundo país más poblado del mundo y por eso se explica ese tráfico. Mi ciudad, Pune, tiene 5 millones de habitantes. De una ciudad como Trenque Lauquen de 50 mil habitantes, pasar a vivir a una de 5 millones es como irte a vivir ahora mismo a Buenos Aires”.

n Familia e idioma

Ustarroz contó que “estuve en tres familias que fui cambiando, estuve tres meses con cada una y por eso pude estar en distintos puntos de la ciudad. Para ir a la escuela tenía que tomar unos taxis motitos porque como al bus lo usa la gente muy pobre y es todo sucio y feo mis familias no me dejaban usar ese vehículo. O me llevaban o tenía chofer privado. Porque en la India o sos rico o sos pobre”.

El joven además hizo referencia a cómo se las arregló para enfrentar un nuevo idioma. “Empecé sin saber nada, empecé hablando en señas. Los indios en general son políglotas. Mi familia tenía conocidos que hablaban español entonces me empezaron a explicar en este idioma cómo se vivía porque las reglas son diferentes allá. Y después empecé con inglés, al segundo mes ya hablaba inglés y al tercero ya hablaba Maratí que es la lengua de mi estado. Y en el sexto mes aprendí el hindi que es el idioma nacional. Por otro lado, tenía cerca 19 brasileros amigos míos que estaban en la misma ciudad así que también pude aprender portugués”. Sin dudas, Matías reconoce con una sonrisa haber realizado un curso acelerado de cuatro idiomas en varios meses. “De a poco se puede aprender todo”, contó.

n En Italia

Francesco Biondi estuvo en Italia. “Fui a Cerdeña, estuve 11 meses y fue una experiencia magnífica que me cambió la vida. Allá vida no era tan diferente a la Argentina, en Italia era bastante parecido a nosotros pero hay muchas cosas que me ayudaron a entender que nosotros tenemos que mejorar mucho como país y hay muchas cosas que tenemos mucho mejor que ellos que tenemos que mantener. Allá la gente es mucho más fría que acá, no es normal saludar con un beso a una persona, sólo la mano, son mucho más distantes. Después me ayudó a entender que hay otra mentalidad en cuanto al cuidado de todo lo que sea de uso público. Acá pareciera que si hay algo público se puede romper y allá no. Por ejemplo, allá en la ciudad había Bibliotecas llenas de libros y uno podía agarrar los que querías y después devolverlos. Y las bibliotecas siempre estaban llenas, nunca faltaba ninguno. Quizás aplicar eso mismo en la Argentina sería imposible”.

Biondi además contó que “viví en una ciudad de 5 mil personas y para ir a la escuela tenía que tomar el colectivo e ir a otra ciudad donde asistían todos los de la zona. Para mí el choque cultural no fue tan intenso”.

En cuanto al aprendizaje del idioma, Francesco contó que “el idioma es muy parecido al español, al principio no entendía nada pero a los tres meses entendía todo y a los seis ya lo hablaba bien. Una vez que le agarrás la mano es un idioma muy fácil. Realmente viajaría de nuevo, sin dudas”.

n En Francia

Candela Barragán, por su parte, contó a este medio que “estuve en Francia, en Tours, ubicada a 250 km de París, es una ciudad hermosa de 600 mil habitantes. Del idioma fui sabiendo lo básico, al principio no entendía mucho pero me esforcé en entender ayudándome con el diccionario y para Navidad ya estaba hablando bien (yo había llegado a Tours en el mes de agosto). Si estás ahí, hablás o hablás, le tenés que poner ganas y se aprende. Otra no te queda”.

La joven comentó que no eligió ese destino para realizar su intercambio. “En realidad quería un país en el que se hable inglés, había elegido Estados Unidos, Canadá y Australia. Al principio no estaba muy convencida de Francia pero volví muy contenta, me encantó”.

Por último, y consultada si en algún momento quiso volver a su ciudad por no poder adaptarse, la joven comentó: “No pensé en volverme en ningún momento, volvería a hacer otro intercambio, no importa donde”.

n Grandes diferencias

Florencia Sosa Villaro también viajo a Francia “pero a Niort, que está a 200 km. de la ciudad de Cande cerca de Nantes y a 400 km. de París. Estuve diez meses”, comentó.

En su caso, Florencia ya conocía el idioma. “Había estudiado en la escuela primaria siete años. De todas maneras el primer mes estuve un poco bloqueada y me costó pero después le agarré la mano con lo que sabía y no se me hizo difícil hablarlo. Yo viví en una ciudad de 50 mil habitantes y era muy diferente a Trenque Lauquen, mucho más moderna, edificios por todos lados, buses, tiendas internacionales y para ellos era una ciudad chica y para mí era una ciudad gigante. Es una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes que Trenque Lauquen pero es diferente”, dijo y no duda en afirmar que “a mí me gustaría volver dentro de un par de años y seguir viajando, conocer lugares diferentes”.

Consultada sobre si en algún momento tuvo problemas para adaptarse a las costumbres de este lejano país, Florencia explicó que “de acá me fui canchereando, pero al principio la pasé mal y luego me adapté bien. Lo más difícil de estar lejos de casa es la costumbre diferente, el choque cultural es fuerte porque, a pesar de que Francia de asimila un poco a nuestras costumbres, es diferente. Uno acá es más cálido, tiene otros horarios, allá es escuela, casa, estudiar todo el día y te vas a dormir. No hay abrazo, no hay beso, no está ese afecto y eso es lo que más choca, no tanto estar lejos de la familia por más que por momentos se la extrañe”.

Por último, expresó que “pienso que lo más difícil es cuando uno vuelve porque cuando uno va hacia allá sabe que va a volver dentro de 10 u 11 meses. En cambio, cuando uno se despide de allá no sabe cuándo puede volver a visitar ese lugar en el que vivió unos meses”.