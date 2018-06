Dardo Lambert se alejó de Prensa municipal

El propio Lambert señaló haber tomado la decisión para dedicarle más tiempo a su familia y destacó querer volver al periodismo. En tanto, el secretario de gobierno Gustavo Marchabalo remarcó que “no hubo ningún cortocircuito ni peleas”, y ratificó que el ahora ex funcionario tomó su decisión por cuestiones personales.

También se supo que el intendente Miguel Fernández está barajando algunos nombres de posibles reemplazantes para Lambert, aunque oficialmente no se habló de nadie aún.

Como rumores sonaron los nombres de Guillermo Ruiz y Daniel Aller, pero ambos destacaron que por el momento no han tenido ofrecimientos.