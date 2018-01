Daños y malestar por la ocupación de lotes al costado de las vías

A pocos kilómetros de la planta urbana de Trenque Lauquen, casi llegando a Primera Junta, desde hace unos años comenzó a levantarse una especie de asentamiento donde más de una decena de personas se instalaron en terrenos que lindan con las vías del ferrocarril y construyeron de manera precaria, con chapas y cartones, sus viviendas. Y con esto se ha generado malestar en otros vecinos, destacándose que un productor denuncia un ataque a su propiedad.

La necesidad y la falta de trabajo hicieron que este grupo de vecinos no tuviera, según ellos mismos, más opción que instalarse en dicho sector alejado de todo donde las carencias se multiplican.

Sin embargo productores rurales del sector denuncian que amén de la situación de vulnerabilidad de quienes viven en dicho asentamiento, la falta de controles y autorizaciones sobre los “nuevos vecinos” del lugar genera indignación ya que en el último tiempo se habrían realizado, según cuentan, modificaciones en dichos terrenos que perjudicaron a los establecimientos rurales de la zona.

Al respecto Javier Savy, productor de ese sector, denunció a través de las redes sociales que parte del alambrado de su chacra fue dañado por residentes del asentamiento para delimitar bien sus “lotes”.

N Indignación

Savy manifestó su enejo a través de Facebook ya que muchos de los que allí habitan dañaron parte de su propiedad para armarse sus “lotes”. Y le dijo además a La Opinión que no ha tenido respuestas de ninguna autoridad sobre el caso, agregando que solamente vio que Patrulla Rural sacó algunas fotos.

Entre otras cuestiones, el vecino se pregunta si existe autorización para la ocupación de dichos terrenos y critica la falta de controles sobre estos “nuevos vecinos”.

Al respecto Savy escribió: “Estoy indignado. Quisiera saber quién dio lugar a esta gente que está en zona rural cerca de Primera Junta ocupando lo que serían las banquinas del ferrocarril”.

Y agregó que “no menos de ocho terrenos les armaron con perforación de agua para que se instalen”. “La cuestión es quién se hace responsable de los daños que esta gente ocasiona”, resalta.

Sin embargo el vecino aclaró: “No me molestaría si esos terrenos se los dieran a gente que no es dañina o que los controlen un poco más. Pero es la primera vez que veo que desarmen alambrados ajenos para armar los suyos. Y en este caso me tocó a mí. Me están desarmando los alambrados nuevos. Eso es daño y no tiene otro nombre”.

Por último expresó: “¿Quién se hace responsable de los nuevos vecinos? No soy el único que tiene problemas. Llamé a la Policía Rural y vinieron a sacar fotos, y ellos mismos me dijeron que no soy el único”.

La indignación del vecino volvió a poner en escena una realidad que la mayor parte del tiempo permanece invisible a los ojos de quienes vivimos en la ciudad: la existencia de un asentamiento precario a pocos kilómetros del casco urbano que según los propios residentes del lugar crece de manera irregular y continua, y que comienza a generar inconvenientes entre aquellos que no tienen más opción que instalarse allí y quienes se sienten directamente perjudicados por la situación.