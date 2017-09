“Da un marco legal para regular el 2,4D a nivel provincial”

El próximo domingo 1º de octubre y hasta el 31 de marzo de 2018 comenzará a aplicarse a nivel provincial la flamante resolución a través de la cual se restringe en todo el territorio bonaerense el uso del herbicida ácido 2,4-D, en sus formulaciones ésteres butílicos e isobutílicos.

Y si bien el año pasado en Trenque Lauquen el HCD aprobó la ordenanza para que esta misma medida se aplicara en el distrito, ahora la misma regirá para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Ana Paula Motrel, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, comentó a La Opinión cuál es el alcance de esta medida y cómo se trabajará desde la comuna para lograr que la misma se cumpla.

n Marco legal

“Nosotros ya habíamos expedido el año pasado esta misma medida, no es nada nuevo, el Consejo Asesor se expidió por ordenanza, y ahora esta medida nos da el marco legal para regular el uso de este producto a nivel provincial. No modifica mucho más lo que veníamos haciendo, era algo que sabíamos que iba a suceder y es muy importante contar con un marco regulatorio para todos los partidos porque es un producto volátil y si nosotros no lo permitimos y el partido de al lado sí el perjuicio continúa afectándonos”, dijo la funcionaria y, en el mismo sentido, agregó que la norma “nos ayuda a tener un marco más unificado y a sumarnos a la regulación de Provincia y establecer que en épocas de altas temperaturas, que es cuando el producto es difícil de manejar, el mismo no pueda utilizarse”.

Asimismo y respecto al reclamo que desde hace tiempo se viene escuchando por parte de grupos que solicitan la prohibición total del 2,4D, Motrel afirmó que “el reclamo es válido, es un producto con el que hay que tener mucho cuidado cuando hay altas temperaturas y era lo más lógico sumarse a la regulación de todas las provincias de alrededor. Hay que ser concientes de que en esta época ese producto no puede utilizarse”.

n Doble infracción

La entrevistada recordó que “nuestra ordenanza también limita su uso, está regulado durante varios meses y además nuestra ordenanza tampoco no lo permite en el periurbano en zonas sensibles. Ahora estará todo mucho más organizado, es un gran avance”.

Por otro lado y con respecto al control e infracciones que puedan labrarse contra quien incumpla esta medida, Motrel explicó que “la fiscalización la hacemos si hay una infracción y, si ésta se comprueba, se realizará la multa correspondiente. Y a partir de ahora, la multa será doble porque inflinge la ley provincial. Nosotros elevaremos la infracción a Provincia para que establezca la sanción correspondiente a ese nivel así que la persona que utilice el producto durante los meses en que no debe va a ser doblemente sancionada. Se trata de poner en valor el tema de trabajar correctamente”, concluyó.