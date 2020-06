Cuarenta y tres años sin alguna certeza

Por: Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen

En la madrugada del 15 de junio de 1977, el Centro Universitario de Trenque Lauquen en La Plata (C.U.T.L.) fue escenario de hechos tan terroríficos como lamentablemente comunes en aquellos años, pero inesperados para los jóvenes que descansaban cual si fuera una noche cualquiera. Para tres de ellos fue la última vez que dormirían en sus camas, sus habitaciones, sus hogares (de estudiantes o familiares). Desde aquella madrugada hasta este lunes 15 de junio de 2020, cuarenta y tres años han pasado sin que algo concreto y certero se sepa de Héctor, Rodolfo y Ricardo (estudiantes de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata e integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad).

El mayor de los tres, Rodolfo Emilio Pettiná (23 años), mientras los arrancaban del C.U.T.L. intentó con desesperación rescatar a Héctor Oscar Manazzi (19 años) y Ricardo Antonio Sangla (19 años): “¡Llévenme a mí solo, a los pibes déjenlos!”.

En vano suplicó Rodolfo, los asesinos genocidas (que contaban con la bendición del también genocida capellán Christian Federico Von Wernich) no iban a cambiar sus planes: les habían encomendado secuestrar y desaparecer a los integrantes del Centro de Estudiantes de Medicina, así que ningún grito solidario les iba a impedir llevarse a los tres.

Cada 15 de junio no sólo recordamos a Rodolfo: también volvemos a pasar por el corazón a Elena Taybo, su Madre, la más incansable luchadora contra las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico (empresarial – clerical) – militar. La familia Pettiná-Taybo necesita, más allá del tiempo transcurrido, saber qué pasó.

Recordamos a Héctor y también que la familia Manazzi-Suárez (hermanxs, sobrinxs) aguarda aún alguna respuesta.

Recordamos a Ricardo y pensamos en su padre, Don Ricardo Sangla, un Padre de las Plazas, continuo participante de Marchas por Memoria, Verdad y Justicia, así como también cada 15 de junio suponemos el dolor reavivado en Mery, su mamá, a la que todavía se le debería brindar algún dato sobre el destino de “Richard” (al igual que al resto de la familia Sangla-López).

En algún Anexo del “Nunca Más” figura que Rodolfo Pettiná (pero sólo él) habría sido visto en el centro clandestino de torturas y exterminio La Cacha (ubicado en Lisandro Olmos, partido de La Plata, donde los asesinos genocidas usaron instalaciones antiguas de Radio Provincia, un edificio de tres plantas contiguo a la cárcel de Olmos). Sin embargo, consultando a sus familiares, hace unos años, ellos no tenían noticias del paso de Rodolfo por ese antro de horror, quedando tal posibilidad como una incógnita más entre tantas…

Nada sabemos de lo que hicieron con los tres estudiantes de Medicina, nacidos en Trenque Lauquen y secuestrados en La Plata. Lo que sí hemos sabido siempre es que tenían un ánimo solidario, que eran tan inteligentes como sensibles a las injusticias sociales. Por eso merecen ser recordados, porque el olvido es para los anhelos de los asesinos genocidas, que deseaban consagrar un país para muy pocos, no para los sueños de los compañeros, que desde el ejemplo siguen aportando a la construcción de una sociedad fraterna, donde quepamos todxs.