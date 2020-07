Cuarenta y dos años no han sido suficientes

Hace ya muchos años que una sobrina de Alicia Severa Cabrera nutre nuestra Biblioteca Osvaldo Bayer en cada aniversario del secuestro de su tía. No vamos a agregar demasiado a lo que María Emilia Cabrera expresa como dedicatoria del libro que hoy nos acercó. Pero sí habrá que decir que 42 años no ha sido tiempo suficiente para que se haga Justicia con Alicia, nativa de Trenque Lauquen y con sus dos hijas también desaparecidas (secuestradas después que su madre).

A 42 años del secuestro y desaparición de Alicia Cabrera:«Me declaro culpable, muy bien, perodebo advertirlesque ya ustedes me mataron, me enterraron,me borraron todas las arrugas y las lágrimas de mishermanos,y me dijeronque te diviertas con los gusanos, pero olvidaronde borrarlas huellasque mis pasos marcaronen tantas calles y caminos del mundo.»Dardo S. Dorronzoro (poeta detenido-desaparecido)

Sobre el olvido genocida, se impone una y otra vez la memoria colectiva tras las

huellas dejadas por Alicia Cabrera en las veredas y calles de Trenque Lauquen

“entre otras calles y caminos del mundo”, y que hoy, a 42 años de su secuestro y

desaparición, nos conducen a la Bayer, esta pequeña biblioteca que persiste a

fuerza de amor, memoria y anhelo de justicia.

“Introducción a los estudios sobre el Genocidio” de Daniel Feierstein, llega

entonces a la misma destinado a sus lectores y en recuerdo de Alicia Cabrera,

secuestrada por miembros de la dictadura cívico-militar el 21 de julio de 1978 en la

ciudad de La Plata. Fue vista con vida por sobrevivientes del horror en los centros

clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas La Cacha y El Vesubio,

en este último hasta principios de septiembre de 1978. Permanece desaparecida.